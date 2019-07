Broer aanslagpleger Manchester uitgeleverd aan Verenigd Koninkrijk

De broer van de zelfmoordterrorist die in mei 2017 22 mensen doodde bij een concert in Manchester, is woensdag door Libië uitgeleverd aan het Verenigd Koninkrijk. Daar zal hij vervolgd worden voor de moord op de dodelijke slachtoffers, melden Britse media.

Hashem Abedi (22), de drie jaar jongere broer van aanslagpleger Salman Abedi, werd vlak na de aanslag opgepakt in Libië. Daar werd hij verdacht van het aan zijn broer leveren van materialen voor de bomgordel. Eind 2017 diende het VK een uitleveringsverzoek in bij de Libiërs. Die hebben daar nu gehoor aan gegeven, zodat Abedi woensdag op het vliegtuig naar Londen kon worden gezet. Binnenkort moet hij voor de eerste keer voor de rechter verschijnen.

Naast moord, verdenkt de Britse justitie Hashem Abedi van samenspannen bij het veroorzaken van een explosie en poging tot moord. Bij de bomaanslag, vlak na een concert van popster Ariana Grande in de Manchester Arena, vielen niet alleen doden maar ook ruim achthonderd gewonden. Veel slachtoffers waren tieners - de helft van de doden was nog geen twintig jaar oud.

Hashem Abedi en zijn broer Salman zijn geboren in Manchester, als zoons van Libische vluchtelingen. In 2011 keerden ze terug naar Libië met hun vader, die zich als vrijwilliger aansloot bij de strijd tegen dictator Moammar Gaddafi. Salman reisde vlak voor de aanslag weer naar het VK, Hashem bleef achter. Al een paar dagen na de aanslag zeiden de Britse veiligheidsdiensten dat Salman Abedi waarschijnlijk niet alleen had gehandeld.