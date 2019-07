Brabantse zorginstelling Juzt wordt ontmanteld

Jutz, met zo’n 1.800 cliënten een van de grootste jeugdzorginstellingen van West-Brabant, kan niet zelfstandig verder en wordt in verschillende delen opgesplitst. In een noodplan voor de instelling is afgesproken dat de organisatie voor het eind van dit jaar nog volledig wordt ontmanteld. Om tot die tijd de zorg gecontroleerd over te dragen, schiet het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de organisatie te hulp met 3 miljoen euro. Dat staat in een brief die minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Juzt heeft onder meer verschillende instellingen waar probleemjongeren intern worden opgevangen. Eind dit jaar moeten alle onderdelen van de jeugdzorginstelling zijn verkocht of overgedaan aan ander zorgpartijen in de regio. In totaal werken er ruim vijfhonderd mensen bij Juzt. De bedoeling is, volgens het noodplan, dat zij straks onder vergelijkbare arbeidsvoorwaarden bij andere zorgverleners aan de slag kunnen.

Gezien de kwetsbaarheid van de cliënten moet de overdracht van de zorg „zorgvuldig” plaatsvinden, schrijft de minister. Daarom hebben de gemeenten, de provincie en het Rijk samen een noodplan opgesteld voor de ontmanteling. Gemeenten in West-Brabant dragen financieel bij aan dat plan. Naast de 3 miljoen euro die de minister beschikbaar stelt, kan Juzt ook nog een half miljoen subsidie aanvragen bij het ministerie voor de overdracht van de zorg.

Verscherpt toezicht

De locaties in Rijsbergen en Teteringen moeten volgens het plan al in oktober zijn overgedaan aan andere zorgpartijen. De begeleid woonprojecten en de kinderdagbehandelcentra in Rooseldaal, Breda en Oosterhout moeten daarna verkocht worden. De gemeenten in West-Brabant hebben eerder dit jaar een noodlening van 2,6 miljoen euro aan Juzt verstrekt omdat de organisatie anders failliet zou gaan.

De instelling verkeert al langer in financieel zwaar weer. Sinds 2016 stond Juzt onder verscherpt toezicht van de inspectie voor de gezondheidszorg vanwege meerdere bestuurswisselingen, financiële problemen en meerder reorganisaties. Eind 2018 concludeerde Juzt zelf dat het niet zelfstandig verder kon en ging de instelling op zoek naar een fusiepartner. Maar dat mislukte. Aanleiding voor de problemen was gedeeltelijk de overheveling van de jeugdzorg van het Rijk naar de gemeenten in 2015, wat gepaard ging met grote bezuinigingen.