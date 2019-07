Belangrijke Amerikaanse prijs voor ontwerper Wim Crouwel

Grafisch ontwerper Wim Crouwel (90) heeft de prestigieuze Type Directors Club Medal voor Lifetime Achievement toegekend gekregen. Dat heeft de Amerikaanse organisatie woensdag met een persbericht bekendgemaakt.

Cijferpostzegel door Wim Crouwel Wim Crouwel

De Type Directors Club kent sinds 1967 medailles toe aan de meest inspirerende en invloedrijke typografen. Deze oeuvreprijs is eerdertoegekend aan onder anderen Hermann Zapf, Paul Rand, Matthew Carter, Paula Scher en de Nederlandse letterontwerper Gerard Unger.

Crouwel is al sinds 1955 actief op het gebied van grafisch ontwerp en product design. In 1963 was hij mede-oprichter van het invloedrijke grafisch ontwerpbureau Total design, hij was hoogleraar in Delft en Amsterdam en directeur van Museum Boijmans Van Beuningen.

Voorbeeld van New Alphabet Wim Crouwel

Als ontwerper staat Crouwel bekend om zijn systematische en ordenende aanpak. Hij is de typograaf van de vaste stramienen, de opsmukloze cijferpostzegels, het hoofdletterloze telefoonboek en een even modernistische als onleesbare letter: de New Alphabet, bedoeld als een statement over de impact van nieuwe technologie.

Het Stedelijk Museum Amsterdam eert Crouwel vanaf 28 september met een tentoonstelling over zijn grafische werk. In de jaren zestig was Crouwel lange tijd verantwoordelijk voor het ontwerp van de affiches, catalogi en tentoonstellingen van het museum.