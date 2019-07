Akkoord over Brusselse regering

In Brussel is, bijna twee maanden na de Belgische verkiezingen van 26 mei, vannacht een akkoord bereikt over de vorming van een regering. Een combinatie van sociaal-democraten, groenen en liberalen zal het Brussels gewest gaan leiden. Het gaat om een van zes regeringen in België.

Het akkoord wordt woensdagmiddag op een persconferentie gepresenteerd. Er zou onder meer in staan, zo lekte eerder uit, dat heel Brussel - op de grootste wegen na - een dertigkilometerzone wordt. De ministersposten zullen tegen de avond worden bepaald. Donderdag volgen dan al de eedaflegging en regeringsverklaring. Als het Brussels parlement zijn vertrouwen geeft, kan de regering daarna starten.

Regering voor 21 juli

Om een regering te vormen was het in Brussel zaak om eerst tussen enerzijds Nederlandstalige en anderzijds Franstalige partijen tot een overeenkomst te komen. Groen, de liberale Open VLD en sociaal-democratische one.brussels-SP.A werden het aan Nederlandstalige zijde al na een paar dagen eens. Aan Franstalige zijde kwamen de sociaal-democraten van PS, de groenen van Ecolo en de sociaal-liberale partij Défi half juni tot een akkoord. Sindsdien waren alle partijen met elkaar in gesprek.

De zes coalitiepartners komen met het akkoord hun eerste belofte na: ze wilden een regering voor de nationale feestdag van 21 juli. Toch werd het nog even spannend. Open VLD probeerde gistermiddag aan Franstalige zijde haar liberale ‘zusterpartij’ MR op het laatste moment nog binnen te halen. Dat weigerden de andere partijen. Het uiteindelijke akkoord volgde pas om half 4 dinsdagnacht.

Tweede regering sinds de verkiezingen

De Brusselse regering is, na de regering van de Duitstalige Gemeenschap (77.000 inwoners), de tweede die sinds de verkiezingen gevormd is. Voor de overige regeringen verloopt de formatie een stuk moeizamer.

In Wallonië is na veel gekibbel een gesprek opgestart tussen sociaal-democraten, liberalen en groenen. In Vlaanderen ligt de formatie stil: de rechts-conservatieve partij N-VA weigert verder te praten zolang er geen akkoord voor de landelijke regering is. Voor die federale regering zitten de gesprekken vooralsnog volledig vast. De grootste partijen van beide landsdelen, N-VA in Vlaanderen en PS in Franstalig België, weigeren met elkaar te praten.

Het is dan ook de vraag of die regeringen hun deadline gaan halen. Men hoopte voor 31 oktober, de Brexit-datum, tot een akkoord te komen. België zou economisch een van de zwaarst getroffen landen zijn bij een Brexit, maar met een demissionaire minderheidsregering aan de macht, kan het wel eens heel lastig worden om daartegen actie te ondernemen.

Met zes regeringen, 537 parlementsleden en welgeteld vier ministers van Energie heeft België een van de meest complexe politieke systemen ter wereld. Er is een Brusselse, Vlaamse, Waalse, Franstalige, Duitstalige en federale regering. In deze video leggen wij je uit waarom het systeem schuurt en werkt tegelijk.