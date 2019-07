Aids-onderzoeker Joep Lange kwam om bij MH17. Zijn erfenis leeft voort.

Joep Lange was een van ‘s werelds prominentste onderzoekers naar hiv en aids. Precies vijf jaar geleden, op donderdag 17 juli 2014, was hij een van de 298 slachtoffers van de raketaanval op vlucht MH17. Zijn dood vormde een grote tegenslag in de wereldwijde strijd tegen hiv – maar zijn erfenis, ontdekte wetenschapsredacteur Sander Voormolen, leeft voort.

Presentatie: Thomas Rueb

Productie: Julie Blussée en Ifang Bremer

Montage: Julie Blussée en Jan Paul de Bondt