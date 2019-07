Adjunct Stijn Bronzwaer verlaat hoofdredactie NRC

Adjunct-hoofdredacteur Stijn Bronzwaer vertrekt na ruim 2,5 jaar uit de hoofdredactie van NRC. Hij gaat in de loop van dit jaar werken als verslaggever op de economieredactie. Dat heeft de hoofdredactie van NRC woensdagmiddag bekendgemaakt.

Bronzwaer (Heerlen, 1981) was de afgelopen jaren vanuit de hoofdredactie onder meer verantwoordelijk voor de verdere overgang van print naar digitaal op de redactie, het hervormen van de website en het ontwikkelen van de podcasts van NRC.

Foto Andreas Terlaak

„Ik heb de afgelopen 2.5 jaar alles wat in mijn macht lag gedaan om de redactie van NRC te helpen om de weg vooruit te vinden richting een digitale toekomst”, liet Bronzwaer in een speech aan de redactie weten. „Als ik kijk van waar we komen en waar we nu staan, kijk ik vol trots en tevredenheid terug op de weg die is afgelegd en de rol die ik daarin heb kunnen spelen.”

Bronzwaer begon zijn carrière bij NRC in 2007 bij nrc.next en werkte daarna op de mediaredactie als verslaggever en later als chef. In 2016 volgde hij Marike Stellinga op als adjunct-hoofdredacteur. (NRC)