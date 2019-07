Zuma’s verweer na corruptieverwijten: 'Ik word bedreigd'

Als voormalig president Jacob Zuma dinsdag aan zijn tweede zittingsdag begint van een speciale onderzoekscommissie heeft hij een mededeling van ernstige aard. Zijn persoonlijk assistent is de dag ervoor gebeld door een man die hem en zijn familie heeft bedreigd. „Zeg maar tegen Zuma dat we hem en zijn kinderen zullen vermoorden en ook de mensen om hem heen.” Zuma kucht. „Ik ben al eens een kind verloren. De commissie moet weten dat mijn leven, dat van mijn kinderen en advocaten wordt bedreigd.”

De onderzoekscommissie onder leiding van rechter Raymond Zondo wil alles weten van de corruptie en vriendjespolitiek die plaatsvond tijdens de negen jaar dat Zuma president was. De afgelopen maanden getuigden ministers, staatssecretarissen en ambtenaren over de innige banden die Zuma’s kabinet onderhield met de Indiase Gupta-broers, die beslisten over staatscontracten en ministersbenoemingen. De aantijgingen schetsen een beeld van de structurele uitverkoop van de Zuid-Afrikaanse staat aan de privé-belangen van Zuma’s zakenvrienden. Zuma werd vorig jaar door zijn eigen partij gedwongen om af te treden.

Lees ook: Jacob Zuma over zijn jaren als president: ‘Bewijs maar dat ik corrupt was’

'Koning van corruptie'

Zuma’s voornaamste verdediging deze week bestond uit onbewezen theorieën die moeten aantonen dat niet het land maar hij het grootste gevaar loopt. Maandag sprak hij over een zelfmoordcommando dat hem onlangs tijdens een concert in Durban had willen opblazen. Ook al was daarvan nooit aangifte gedaan bij de politie. Ook noemde hij twee buitenlandse veiligheidsdiensten die in de afgelopen 29 jaar hadden geprobeerd hem uit te schakelen door ministers in zijn kabinet tegen hem op te zetten. Zuma kreeg het vlak voor zijn aftreden aan de stok met zijn minister van financiën, die zich verzette tegen de bemoeienis van de Gupta’s. De onderzoekscommissie vormde onderdeel van het grotere plan hem te ondermijnen, zei Zuma. „Ik word ervan beschuldigd de koning van de corruptie te zijn. Er zijn mensen die geïnfiltreerd zijn. Er zijn spionnen aan het werk. Ik heb mijn organisatie gevraagd: wat heb ik misdaan? Ze kunnen het niet zeggen. Hier moet ik bgraven worden.”

Zuma werd gevraagd waarom hij volgens eerdere getuigen zich zo had ingezet voor de zakenbelangen van de Gupta-broers. Zo getuigde een regeringswoordvoerder dat Zuma opdracht had gegeven veel te adverteren in de krant en op het televisiestation in handen van de Gupta’s. Zuma ontkende dat hij als staatshoofd met de Gupta’s hierover had gesproken. „Dat was een prive-aangelegenheid.”

Zijn advocaat noemde de vraagstelling ‘oneerlijk’ . Het was allemaal te lang geleden. „Ik weet vaak al niet meer wat ik gisteren heb gezegd. Als hier gesuggereerd wordt dat mijn cliënt corrupt is, zeg dat dan gewoon”, aldus Zuma’s advocaat.