Zuid-Afrikaanse verzetszanger Johnny Clegg (66) overleden

De Zuid-Afrikaanse muzikant Johnny Clegg is dinsdag in Johannesburg op 66-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van alvleesklierkanker. Dat heeft zijn manager bekendgemaakt, meldt persbureau AP. De zanger die ook wel ‘de witte Zoeloe’ werd genoemd, verwierf internationale bekendheid met zijn politiek beladen folkmuziek, die symbool stond in de strijd tegen apartheid.

In 1969 richtte Clegg, die zowel in het Engels als Zoeloe zong, de eerste multiraciale band van Zuid-Afrika op. Omdat dit verboden was door het apartheidsregime werd de zanger vaak tegengewerkt bij optredens en werden sommige van zijn nummers verboden door de staatsomroep. Zo riep hij in 1987 in zijn nummer Asimbonanga op tot de vrijlating van Nelson Mandela. De latere president van Zuid-Afrika verzorgde in 1999 nog een gastoptreden tijdens een concert van Clegg in Frankrijk, waar de zanger veel bekendheid genoot.

De in Engeland geboren zanger groeide op in Zimbabwe en Zuid-Afrika. Hij studeerde af als antropoloog aan de Universiteit van de Witwatersrand in Johannesburg. Als student raakte hij geïnspireerd door Zoeloe-straatmuziek. Clegg maakte later zelf muziek in de Zuid-Afrikaanse muziekstijl Mbaqanga, een mengeling van muziekstijlen als jazz, marabi en kwela.

In oktober 2017 trad de zanger voor het laatst op in Nederland, in Zaandam. Dat optreden was onderdeel van zijn afscheidstournee The Final Journey.