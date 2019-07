Witte president wil in wit land wonen dat niet bestaat

Na bijna drie jaar dreigt de nieuwsconsument afgestompt te raken door het bozige getwitter van de Amerikaanse president tegen van alles en nog wat. Zondag bewees Donald Trump dat het altijd nog weer een graadje erger kan en dat wegkijken, hoe verleidelijk ook, geen optie is.

In een reeks van drie tweets sommeerde Trump vier inwoners van de VS om terug te keren naar het land waar ze vandaan komen. Het ging om vier vrouwen. Vier leden van het Huis van Afgevaardigden, vrouwen met een migratieachtergrond en een donkere huidskleur.

Trumps tweets waren dom. Van de vier vrouwen zijn er drie in de VS geboren. Het was net zo dom als zijn recente lof voor Amerikaanse soldaten die 250 jaar geleden vliegvelden veroverden – lang voordat er vliegtuigen waren.

Maar domheid is niet Trumps grootste makke. Hij zaait verdeeldheid, sluit mensen uit. Hij kleineert. Wie kritiek heeft op de VS kan vertrekken, vindt hij. De tweets waren bovendien racistisch. De opmerkingen verraden een wereldbeeld waarin de conservatieve witte man dominant is. Dat beeld is archaïsch en daarom al bijna lachwekkend. Maar het lachen vergaat snel als de witte conservatieve man met zijn witte conservatie opvattingen de machtigste man in het land is.

Trump noemde de politici niet bij naam, maar uit de context was op te maken dat hij doelde op vier Democratische Afgevaardigden die vastbesloten zijn Washington wakker te schudden en die met scherpe aanvallen en progressieve voorstellen van zich doen spreken. Het gaat om de Alexandria Ocasio-Cortez (geboren in New York, van Puertoricaanse komaf). Rashida Tlaib (geboren in Detroit, van Palestijnse komaf). Ayanna Pressley (geboren in Cincinnati, Afro-Amerikaans) en Ilhan Omar (geboren in Mogadishu, Somalië). Samen vormen ze een jong, radicaal smaldeel dat het regelmatig aanlegt met de gematigdere politici in de Democratische Partij. Vaak pakken ze ook Trumps anti-immigratiebeleid aan.

De aangevallen vrouwen zijn gekozen politici die zelf hard uithalen en die dus ook moeten kunnen incasseren. Maar Trumps tweets overschrijden de gangbare bandbreedte van het politieke gevecht.

Het heeft er alle schijn van dat Trump zijn witte conservatieve wereldbeeld tot inzet van de verkiezingen in 2020 wil maken. Nancy Pelosi, de Democratische Speaker van het Huis van Afgevaardigden, vatte het als volgt samen. Trumps doel is niet „Let’s Make America Great Again”, maar was altijd al „Make America White Again”. Nadat Democratische politici en linkse media schande hadden gesproken van de twitteraanval, draaide Trump maandag de zaken om. Hij eiste dat de vrouwen excuses aanbieden aan de Verenigde Staten en aan hem persoonlijk. Omdat ze het land en de president hadden beledigd en omdat ze zelf vervuld zijn van „racistische haat”. Terwijl progressief Amerika over hem heen viel, bleef het aan Republikeinse kant in eerste instantie stil.

Het witte land waar Trump het liefst zou wonen, bestaat niet en heeft ook nooit bestaan – hoe aantrekkelijk een deel van de Amerikaanse kiezers dat ook zou vinden. De Verenigde Staten zijn een veelkleurige samenleving. De natie werd uitgeroepen in een gebied waar al native Americans woonden en de emancipatiestrijd van zwarte Amerikanen was een inspiratie voor velen. De VS zijn in wezen multicultureel, of Trump dat nu leuk vindt of niet. Zwijgen is in deze controverse dan ook geen optie.

