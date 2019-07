Von der Leyen nipt verkozen tot nieuwe voorzitter Europese Commissie

De Duitse politica Ursula von der Leyen is dinsdag met een nipte meerderheid verkozen tot nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. De christen-democraat kreeg tijdens een geheime stemming in het Europees Parlement in Straatsburg dinsdagavond 383 stemmen voor, 327 parlementariërs waren tegen.

De Duitse omschreef haar aanstelling na de stemming als „een grote verantwoordelijkheid”. Eerder op de dag zette zij in een toespraak voor het Parlement haar agenda voor de komende vijf jaar uiteen. Daarin legde Von der Leyen zich onder meer toe op een klimaatneutraal Europa in 2050.

Ook stelde zij bereid te zijn een vorm van initiatiefrecht voor het Europees Parlement te steunen en eventueel open te staan voor nog een Brexit-uitstel. Von der Leyen had 374 van de 747 stemmen nodig om de opvolger van Jean-Claude Juncker te worden. 22 Parlementariërs onthielden zich van stemmen, één persoon stemde blanco.

Von der Leyens voordracht als voorzitter van de Europese Commissie begin juli kwam onverwachts, nadat langdurig overleg over de topfuncties binnen het Parlement tussen regeringsleiders was gestrand. Daarmee passeerde zij de Spitzenkandidaten van het Parlement, onder wie PvdA’er Frans Timmermans.

Felicitaties

Angela Merkel bracht dinsdag haar felicitatie aan haar partijgenoot over, de bondskanselier toonde zich verheugd dat met de aanstelling van Von der Leyen voor het eerst een vrouw voorzitter van de Commissie is. Timmermans bracht via Twitter zijn felicitaties over: „Verheug mij op een constructieve samenwerking om de EU sterker en socialer te maken.”

Hoewel de stemming in het geheim verliep, maakte een aantal Nederlandse parlementariërs via Twitter kenbaar of zij al dan niet voor de aanstelling van Von der Leyen had gestemd. Esther de Lange (CDA) en Malik Azmani (VVD) waren voor - Bas Eickhout (Groenlinks) en Derk Jan Eppink (Forum voor Democratie) stemden tegen.

Correctie (16 juli 2019): In een eerdere versie van dit bericht stond per abuis vermeld dat Bas Eickhout voor de benoeming van Von der Leyen had gestemd, hierboven is dit aangepast.