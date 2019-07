Sancties EU tegen Turkije om illegale gasboringen bij Cyprus

De Europese Unie legt economische sancties op aan Turkije vanwege illegale gasboringen in de territoriale wateren van Cyprus. Daartoe hebben EU-ministers van Buitenlandse Zaken maandag besloten, meldt persbureau AP.

De sancties betreffen onder meer het opschorten van de gesprekken over een Europees luchtvaartakkoord met Turkije. Ankara krijgt volgend jaar minder financiële steun van de EU en de Europese Investeringsbank (EIB) wordt opgeroepen om leningen aan Turkije te herzien. De EU-ministers werken nog aan andere maatregelen die ingezet kunnen worden tegen het land.

Spanningen

Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken liet dinsdag in een reactie weten hoe dan ook door te gaan met de boringen in de wateren van EU-lid Cyprus, dat sinds de jaren 70 is verdeeld in een Grieks-Cypriotisch deel en een Turks-Cypriotisch deel. Het Turkse deel van het eiland wordt alleen door Turkije erkend en zorgt al decennia voor spanningen met de EU, voornamelijk met Griekenland.

Lees ook: Erdogan zet relatie met de VS op scherp

Turkse schepen die worden beveiligd door oorlogsschepen voeren aan beide kanten van het eiland boringen uit in zee. Dat terwijl Cyprus in deze wateren het economisch alleenrecht heeft. De EU heeft Turkije al meerdere malen gewaarschuwd om te stoppen met de provocaties in de wateren van Cyprus. Volgens de EU schendt Ankara de soevereiniteit van Cyprus en het internationaal zeerecht, maar Turkije trekt zich daar weinig van aan.

Turkije erkent Cyprus niet als staat en claimt ongeveer de helft van de Exclusieve economische zone (EEZ) van Cyprus.