Ryanair voelt de gevolgen van vliegverbod 737 Max

Ryanair heeft zijn groeiverwachting voor komend jaar naar beneden bijgesteld, van 7 naar 3 procent. De budgetmaatschappij had bij vliegtuigbouwer Boeing tientallen exemplaren van de 737 Max besteld. Nu dat toestel wereldwijd al maanden aan de grond wordt gehouden, kan Ryanair minder vluchten uitvoeren. In een persbericht spreekt het Ierse bedrijf de verwachting uit het vliegtuig eind dit jaar weer in te kunnen zetten.

De 737 Max wordt wereldwijd aan de grond gehouden nadat er in negen maanden tijd twee van waren neergestort. Ryanair heeft er honderd van in bestelling bij Boeing. Daarvan hadden er volgens schema volgend jaar 58 geleverd moeten zijn. Door het vliegverbod en vertraging in de productie van de 737 Max, zijn dat er in de praktijk waarschijnlijk maar dertig.

Nabestaanden van de vliegrampen in Indonesië en Ethiopië kunnen de komende jaren aanspraak maken op compensatie door de vliegtuigbouwer.

Minder vluchten, minder mensen

Dat Ryanair de beschikking heeft over minder vliegtuigen, heeft consequenties voor het aantal vluchten dat de maatschappij kan uitvoeren. Al vanaf november zullen er noodgedwongen bestemmingen worden geschrapt, waarschuwt topman Michael O’Leary dinsdag. Ryanair gaat nog in gesprek met vliegvelden en vakbonden, om te kijken welke bestemmingen zullen sneuvelen. Het aantal passagiers dat Ryanair verwacht te vervoeren is ook bijgesteld: van 162 miljoen mensen, naar 157 miljoen.

O’Leary houdt niettemin vertrouwen in de 737 Max, schrijft persbureau Reuters. „Het is teleurstellend dat we met vertragingen te maken krijgen en minder hard zullen groeien. Maar Ryanair houdt vertrouwen in de 737 Max. We denken nog steeds dat het een geweldig vliegtuig is.”

Lion Air en Ethiopian

Vorig jaar oktober en afgelopen maart stortten twee toestellen van het type Boeing 737 Max neer. Die van Lion Air in de Indonesische Javazee, het vliegtuig van Ethiopian Airlines nabij de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba. Na het ongeluk in Ethiopië verboden luchtvaartautoriteiten wereldwijd het vliegen met de 737 Max.

De twee crashes werden vrijwel zeker door hetzelfde softwareprobleem veroorzaakt. Pas als Boeing de FAA ervan kan overtuigen dat het mankement verholpen is, wordt het vliegverbod opgeheven.