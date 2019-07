Ruim 1,2 miljoen Nederlanders doelwit van vorm van digitale criminaliteit

Van alle Nederlandse internetgebruikers van 12 jaar en ouder zegt 8,5 procent vorig jaar slachtoffer te zijn geweest van een vorm van digitale criminaliteit. Dat komt neer op ruim 1,2 miljoen mensen. Het gaat vooral om vermogensdelicten zoals fraude bij online aankopen, maar ook om vergrijpen zoals stalken, bedreigingen en laster. Dat blijkt uit dinsdag gepubliceerd onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2018 telde Nederland bijna 14,5 miljoen internetgebruikers, van wie 93 procent het internet dagelijks gebruikt. Zij hadden het vaakst te maken met vermogensdelicten waarbij de dader geld verdiende (4,6 procent) en hacken (1,8 procent). Daarnaast werd 1,4 procent getroffen door incidenten zoals stalking, bedreiging met geweld, en laster.

Het is voor het eerst dat het CBS grootschalig onderzoek heeft gedaan naar vormen van digitale criminaliteit. Ruim 38.000 mensen zijn ondervraagd. Daarbij werden op verzoek van de politie ook incidenten met pesten, roddelen en stalken meegenomen.

Vooral jongeren slachtoffer

Met name jongeren gaven aan dat zij het afgelopen jaar slachtoffer waren. De groepen internetgebruikers van 12 tot 18 jaar en van 18 tot 25 jaar waren met 12 à 13 procent het vaakst doelwit van digitale criminaliteit. Bij ouderen komen vermogensdelicten vaker voor. Zij betaalden bijvoorbeeld voor diensten of goederen die niet werden geleverd of er werd ten onrechte geld van hun rekening gehaald.

Mannen en vrouwen zijn even vaak slachtoffer van vormen van digitale criminaliteit, al worden mannen wel iets vaker slachtoffer van vermogensdelicten dan vrouwen. Met name jonge vrouwen waren slachtoffer van seksueel getinte incidenten, zoals laster en stalking.

Veel slachtoffers deden geen aangifte bij de politie. Bij aankoopfraude en bij identiteitsfraude (zonder financiële schade) deed bijna een kwart van de slachtoffers aangifte. Dat gebeurde minder vaak bij incidenten met stalking, bedreiging en laster (10 procent) en hacken (minder dan 3 procent). Veel mensen gaven aan dat aangifte doen in hun ogen niet helpt of dat het incident niet belangrijk genoeg was.