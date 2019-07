Rotterdam krijgt nieuwe brug of tunnel

Rotterdam krijgt een nieuwe verbinding tussen de noord- en zuidoever van de stad. Er komt een brug of een tunnel – die keuze moet nog worden gemaakt – tussen de wijk De Esch in Kralingen en Feijenoord in Rotterdam-Zuid. Een andere locatie, tussen de Krimpenerwaard aan de noordkant van de Nieuwe Maas en Ridderkerk aan de zuidkant, is afgevallen.

De keuze voor de locatie binnen de stad Rotterdam, ten westen van de Van Brienenoordbrug, is dinsdagavond laat gemaakt door de vier partijen die de oeververbinding gaan financieren: het Rijk (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat), de provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (een regionaal verband van 23 gemeenten) en de gemeente Rotterdam. Formeel gaat het om een advies aan minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur & Waterstaat, VVD). Zij moet uiteindelijk het besluit nemen.

Nu de locatie is gekozen, is het de vraag of het een brug of een tunnel wordt

De kosten van een nieuwe stadsbrug in Rotterdam worden geschat op 640 miljoen euro. Driekwart van dat bedrag is gedekt. Een nieuwe tunnel is veel duurder: circa 2,1 miljard euro. Een brug kan over zeven jaar gereed zijn: twee jaar voor een verkenning, twee jaar voor de uitwerking, drie jaar voor de bouw.

Algerabrug

Voorwaarde voor de keuze voor Rotterdam is dat er 30 miljoen extra gereserveerd wordt om de verkeersdoorstroming bij de Algerabrug tussen Krimpen aan den IJssel en Capelle aan den IJssel te verbeteren. Of die 30 miljoen euro ook daadwerkelijk wordt uitgegeven, is nog onduidelijk, zegt de Rotterdamse mobiliteitwethouder Judith Bokhove (GroenLinks). „Dat is afhankelijk van de verkenning die nu volgt”, volgens Bokhove. „Misschien kan de Algerabrug gerenoveerd worden, of misschien moet hij vervangen.”

In totaal zou de aanpak van de Algerabrug maximaal 90 miljoen euro moeten kosten, waarvan 60 miljoen euro dinsdagavond is toegezegd door de betrokken partijen. Wie gaat betalen voor de extra reservering van 30 miljoen euro is nog onduidelijk, volgens Bokhove. „Daar gaan we nog even over steggelen.”

Op dinsdagavond is verder besloten dat er onderzoek wordt gedaan naar een „hoogwaardige openbaarvervoerverbinding” tussen enerzijds Zuidplein en Kralingse Zoom in Rotterdam, en anderzijds tussen Zuidplein en station Rotterdam Centraal via de Maastunnel. Ook moet de verkeersdoorstroming op de A16 bij de Van Brienenoordbrug na onderzoek worden verbeterd.

Stevige lobby

Dat er een nieuwe oeververbinding komt, was in november vorig jaar al besloten. Over de locaties is flink gestreden door de betrokken partijen. De optie ‘West’ viel als eerste af. Rotterdam, onder meer gesteund door stadsvervoerder RET, had een sterke voorkeur voor de optie ‘Oost’.

Deze locatie sluit aan bij de geplande gebiedsontwikkeling in Rotterdam-Zuid, rond het Zuidplein en Feyenoord City, met een nieuw voetbalstadion en treinstation. Aan de noordoever profiteren ov-knooppunt Kralingse Zoom en de bedrijvenparken Rivium en Brainpark.

De gemeenten Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard, gesteund door vervoersorganisaties en ondernemers, voerden maandenlang een lobby voor de optie ‘Oost-Oost’. De regionale economie is meer gebaat bij het ontlasten van de Van Brienenoordbrug en de Algerabrug over de Hollandse IJssel, bepleitten zij. Ook bedrijven in de Drechtsteden zouden profiteren van de verbinding ten oosten van Rotterdam.

Voorstanders van beide opties wezen op de voordelen voor geplande woningbouw. Wat de doorslag heeft gegeven bij de keuze voor Rotterdam is nog onbekend.

Brug of tunnel

Nu de locatie is gekozen, is het de vraag of het een brug of een tunnel wordt. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad van Rotterdam heeft het college in april per motie gevraagd om ook een scenario uit te werken voor een tunnel.

Bewoners en politici hebben bezwaren geuit tegen de beoogde locatie voor een brug: in de wijk De Esch op de noordoever is veel groen en op de zuidoever wordt al veel meer drukte verwacht met de bouw van Feyenoord City. Een brug zou mogelijk ook hinderlijk zijn voor de scheepvaart in deze bocht in de Nieuwe Maas. Een tunnel met een metrolijn zou het mogelijk maken om ondergronds ‘een rondje’ te maken met het openbaar vervoer.

Daar staat tegenover dat een brug veel minder geld kost en net als het beoogde nieuwe Feyenoordstadion een nieuw icoon aan de skyline zou kunnen zijn.

Rotterdam heeft in en rond het centrum al vier verbindingen tussen noord en zuid: de Maastunnel (1942), de Erasmusbrug (1996), de Willemsbrug (1878, vernieuwd in 1981) en de Van Brienenoordbrug voor de A16 (1965).