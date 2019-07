Minstens 180 doden in Zuid-Azië

Noodweer in het zuiden van Azië heeft geleid tot nieuwe overstromingen en aardverschuivingen. In de afgelopen week moesten ruim vijf miljoen mensen hun huis verlaten in Nepal, India (foto) en Bangladesh. Als gevolg van het slechte weer vielen ten ministe 180 doden. Ook overstroomden delen van Pakistan. De moessontijd loopt van mei tot oktober. In India staat het dodental op bijna 50, in Bangladesh op 34. In Nepal kwamen 67 mensen om het leven; wel nemen de overstromingen inmiddels af. Leger en politie brengen voedsel, tenten en medicijnen naar getroffenen.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 17 juli 2019