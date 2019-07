PvdD-Kamerlid Van Kooten stapt op uit onvrede met partijkoers

Tweede Kamerlid Femke Merel van Kooten verlaat de Partij voor de Dieren uit onvrede met de koers van de partij. Ze heeft wel besloten haar zetel te houden en gaat verder als onafhankelijk Kamerlid, schrijft ze dinsdag in een verklaring op Facebook. De partij heeft haar geroyeerd.

Van Kooten begon in maart 2017 naar eigen zeggen „bruisend van idealisme” aan haar Kamerlidmaatschap. Ze ziet nu dat er „eerder een versmalling dan een verbreding is in de onderwerpen die PvdD tot haar “core business” rekent” optreedt. De groeiende kiezersgroep van de Partij voor de Dieren - in 2017 groeide de partij van 2 naar 5 zetels - zag Van Kooten als een goede ontwikkeling. Ze vond het belangrijk dat kiezers zien dat de PvdD geen one-issuepartij is, maar een „planeetbreed programma” heeft, schreef ze in haar biografie op de site van de Tweede Kamer.

Binnen de fractie uitte ze haar ongenoegen over de partijkoers, maar uiteindelijk zag ze geen andere mogelijkheid dan verder te gaan als onafhankelijk Kamerlid. Alleen op die manier kan ze vasthouden aan haar idealen, schrijft ze. Van Kooten wil zich inzetten voor „dier, natuur, milieu én mens. Tegen achterstelling en voor rechtvaardigheid. Voor gelijke kansen. Voor een samenleving waar iedereen zich veilig en thuis kan voelen.”

De Partij voor de Dieren is „onaangenaam verrast” dat Van Kooten haar zetel niet teruggeeft aan de partij. „Vanwege de schade die [Van Kooten] de partij berokkent, heeft het partijbestuur besloten haar te royeren als lid van de Partij voor de Dieren”. Na het vertrek van Van Kooten heeft de PvdD nog vier Kamerzetels over.

Van Kooten voerde namens de partij het woord over onder meer justitie, defensie en binnenlandse zaken. Haar taken zijn overgenomen door de overige vier PvdD-Kamerleden. Voor haar Kamerlidmaatschap was ze Statenlid in Utrecht.