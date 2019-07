Peruaanse oud-president Toledo gearresteerd in VS wegens corruptie

De Peruaanse oud-president Alejandro Toledo (73) is gearresteerd in de Verenigde Staten. Dat heeft het Peruaans Openbaar Ministerie dinsdag bekendgemaakt, meldt persbureau Reuters. Toledo werd sinds begin 2017 wegens corruptie gezocht in zijn thuisland Peru, dat om zijn uitlevering heeft gevraagd.

Toledo wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen van het Braziliaanse bouwbedrijf Odebrecht. Hij zou 20 miljoen euro hebben ontvangen in ruil voor een lucratief contract van Odebrecht voor het aanleggen een snelweg van buurland Brazilië naar de kust van Peru. Dat zou blijken uit onder meer een getuigenis van een bestuurder van het bouwbedrijf en bankafschriften.

Reeks corruptieschandalen

Odebrecht is de spil in een reeks corruptieschandalen met Zuid-Amerikaanse leiders. Het bouwbedrijf gaf in 2017 toe voor zo’n 800 miljoen dollar aan steekpenningen te hebben betaald in ruil voor opdrachten in Zuid-Amerika. Daarbij waren meerdere oud-presidenten van Peru betrokken, onder wie de in 2018 afgetreden Pedro Pablo Kuczynski, die in april werd gearresteerd. Een andere oud-president, Alan García, werd verdacht van het aannemen van smeergeld van Odebracht en pleegde afgelopen april zelfmoord toen de politie hem wilde arresteren.

De voormalig Ecuadoraanse vicepresident Jorge Glas werd eind 2017 veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf wegens het aannemen van ongeveer 11,4 miljoen euro aan steekpenningen van Odebrecht. Ook financierde het bouwbedrijf op illegale wijze de herverkiezing van de Colombiaanse president Juan Manuel Santos.

Nederlandse bedrijven mogelijk betrokken

Bij de omkoping van buitenlandse ambtenaren en politieke partijen zijn mogelijk ook Nederlandse bedrijven betrokken. In februari viel de fiscale opsporingsdienst FIOD zes panden in Nederland binnen als onderdeel een groot internationaal corruptieonderzoek rond Odebrecht.

Toledo was president van Peru tussen 2001 en 2006. Hij ontkent alle betrokkenheid bij het corruptieschandaal en heeft volgens zijn advocaat geen eerlijke behandeling gekregen van de openbaar aanklagers in Peru.