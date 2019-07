Vrijspraak Peter Breedveld na ‘beledigende’ column

Op 18 maart 2018 schreef Breedveld in een column over zijn Twitter-opponent Hans Konings: „Een beetje een kindermisbruikershoofd heeft-ie wel. Hij ziet eruit als het archetype van de valse, laffe, achterbakse NSB’ende pederast.” Konings deed aangifte. De officier van justitie achtte strafbare belediging bewezen en eiste op 1 juli een voorwaardelijke straf van 200 euro.

Het artikel, zo requireerde het OM, is „volledig op de persoon gericht”. Er zou geen sprake zijn van deelname aan een publieke discussie of artistieke expressie. De rechtbank gaat daar niet in mee. „De uitlatingen kunnen niet los worden gezien van de context”, aldus het vonnis, dinsdag gepubliceerd. „Het belang van de vrijheid van meningsuiting brengt met zich mee dat geen sprake is van belediging.” De rechter woog mee dat Konings Breedveld eveneens provoceerde. Breedveld is opgelucht, meldt hij op zijn site. Maar hij is „nog steeds kwaad” over de vervolging. „De afgelopen maanden waren verschrikkelijk.” (NRC)