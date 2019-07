Perspectief

We spelen 30 Seconds, een spel waarbij je snel een begrip moet uitleggen, dat je teamgenoot moet raden. Mijn dochters zitten samen in een team. De oudste moet een gevangenis omschrijven en de jongste gaat raden. De oudste zegt: „Daar ga je naartoe als je iets heel ergs doet.” Antwoord: „De gang!”

