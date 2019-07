Partij legt VVD’er Van Haga sancties op na rijden onder invloed

De VVD heeft Tweede Kamerlid Wybren van Haga sancties opgelegd nadat dinsdag bekend werd dat hij een week geleden in de auto was gestapt met te veel alcohol op. Het Kamerlid moet van de partij 5.000 euro schenken aan de Landelijke Organisatie Verkeersslachtoffers en vijf dagen verplicht vrijwilligerswerk doen bij een maatschappelijke organisatie. Dat bevestigt een woordvoerder van fractievoorzitter Klaas Dijkhoff dinsdagavond desgevraagd aan NRC.

De partij wil dat Van Haga met de sancties „zijn fout niet alleen in woord en met geld, maar ook in daad onderkent”. Volgens Dijkhoff hebben VVD-Kamerleden „een voorbeeldfunctie” en is een straf daarom op zijn plaats.

‘Niet dronken’

Vorige week werd de politicus door de politie staande gehouden vanwege zijn rijgedrag op de snelweg. Bij een controle bleek dat hij een te hoog alcoholpromillage in zijn bloed had. Volgens het Kamerlid ging het om een promillage van 0,6 procent, waar 0,5 als wettelijk maximum is toegestaan voor ervaren bestuurders.

Dagblad De Telegraaf bracht het voorval dinsdag naar buiten, Van Haga erkende tegenover de krant de overtreding: „Het is gebeurd, ik ben geen heilige”. Hij ontkende daarbij dronken te zijn geweest. Van opstappen is door het voorval dan ook geen sprake, aldus het Kamerlid. Het Openbaar Ministerie wil niet kwijt of Van Haga een boete opgelegd heeft gekregen.

Verlegenheid

Met de sancties brengt de VVD’er zijn partij opnieuw in verlegenheid, de 52-jarige parlementariër kwam namelijk al eerder in opspraak. In februari vorig jaar bracht NRC naar buiten dat het Kamerlid op dat moment eigenaar was van tientallen panden in Amsterdam en Haarlem. Door zijn vastgoedactiviteiten zou hij al tientallen jaren in aanvaring zijn gekomen met huurders, onder andere vanwege - volgens huurders - onrechtmatige huurverhogingen.

Ook oogstte het Kamerlid kritiek van zijn eigen coalitie door zich uit te spreken over de bevolkingsgroei in Afrika, die hij „catastrofaal” noemde. Daarbij presenteerde hij in televisieprogramma Pauw een plan om geld voor ontwikkelingssamenwerking primair te besteden aan geboortebeperking. Coalitiepartijen CDA en D66 namen afstand van zijn bewoordingen.