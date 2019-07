Overgroot deel van bedrijven houdt zich niet aan Arbo-regels

Ongeveer twee derde van de Nederlandse bedrijven leeft belangrijke Arbo-regels niet goed na. Dat blijkt uit een dinsdag gepubliceerd onderzoek van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de veiligheid en gezondheid van werknemers. Onder meer bij beeldschermwerk gaan bedrijven de fout in.

Voor het tweejarig onderzoek controleerde de inspectie ruim 1.300 bedrijven. Daarbij keek de inspectie naar negen specifieke factoren die bij werknemers mogelijk gezondheids- of veiligheidsproblemen kunnen veroorzaken.

Uit de inventarisatie blijkt dat 28 procent van de bedrijven te weinig maatregelen neemt tegen de risico’s van beeldschermwerk, volgens de inspectie gaat het om zo’n 46.000 bedrijven in Nederland. Langdurig beeldschermwerk kan namelijk allerlei fysieke klachten veroorzaken, zoals rugpijn en hoofdpijn. Arbo-wetgeving schrijft daarom voor om intensief computerwerk tot maximaal vier uur per dag te beperken. Stoelen en bureaus van werknemers moeten verplicht verstelbaar zijn.

Lees ook: Werk hóéft niet zo chaotisch, gestoord en stressvol te zijn

Meer ‘preventiemedewerkers’

Wel hebben iets meer bedrijven in de afgelopen jaren een medewerker aangenomen die zich bezighoudt met het voorkomen van gezondheidsproblemen op de werkvloer. In 2018 had iets meer dan de helft van de bedrijven zo’n verplichte medewerker in dienst.

De inspectie stelt ook vast dat bedrijven steeds beter op de hoogte zijn van de aanvullende eisen die gelden voor speciale groepen zoals zwangere vrouwen. Zo biedt de helft van de onderzochte bedrijven een rustruimte aan. Grote bedrijven houden zich over het algemeen beter aan de Arbo-richtlijnen dan kleinere bedrijven. Maar bij grotere bedrijven zijn volgens de inspectie vaak ook grotere arbeidsrisico’s. In 11 procent van de gevallen houdt een bedrijf zich aan geen enkele door de Inspectie onderzochte Arbo-eis.

MKB-Nederland zegt dinsdag „niet verbaasd” te zijn over de conclusies van de inspectie. Volgens de organisatie van kleine en middelgrote bedrijven zijn de huidige regels namelijk „niet bedrijfsvriendelijk”.