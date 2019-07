Oude bekende

Een vol café. Een vrouw vraagt of ze naast me mag zitten. We raken aan de praat en voeren een geanimeerd gesprek. Na afgerekend te hebben loop ik buiten tegen een muur van hitte aan, en besluit toch binnen nog een drankje te doen. Wanneer ik op mijn eerdere plek plaatsneem kijkt de vrouw me enige momenten onderzoekend aan. Aarzelend vraagt ze: „Ken ik jou niet ergens van?”

