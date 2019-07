NAVO bevestigt per ongeluk: er liggen Amerikaanse kernbommen op Volkel

In een – inmiddels aangepast – document heeft de NAVO dit jaar per ongeluk onthuld wat al decennia een publiek geheim is: op de luchtmachtbasis in het Noord-Brabantse dorp Volkel liggen Amerikaanse kernbommen opgeslagen.

De zogeheten ‘tactische nucleaire wapens’ liggen al sinds de Koude Oorlog op militaire luchtbases in Nederland, België, Duitsland, Italië en Turkije. Expliciete bevestiging daarvan bleef echter al die jaren uit. ‘We kunnen dit ontkennen noch bevestigen’, luidt de standaardreactie van NAVO-lidstaten of ze wapens uit het Amerikaans kernarsenaal beheren.

Maar deze dinsdagochtend citeert de Belgische krant De Morgen uit het rapport A new era for nuclear deterrence? Modernisation, arms control, and allied nuclear forces. Een eerste versie van het document werd op 16 april gepubliceerd; leden van de Belgische partij De Groenen wisten er de hand op te leggen. In de introductie staat te lezen over B61-zwaartekrachtbommen, nucleaire wapens in Europa: „Deze bommen zijn opgeslagen in zes Amerikaanse en Europese bases: Kleine-Brogel in België, Büchel in Duitsland, Aviano en Ghedi-Torre in Italië, Volkel in Nederland en Inçirlik in Turkije.”

Niet eerder werd in een openbaar NAVO-document zo’n opsomming van de locaties opgenomen. In een nieuwere versie van hetzelfde rapport, dat maandag verscheen, is de paragraaf dan ook vervangen. „De Europese bondgenoten die vaak worden genoemd in deze context zijn België, Duitsland, Italië, Nederland en Turkije.” Er worden geen specifieke locaties meer genoemd.

Lubbers klapte uit de school

Sinds de plaatsing van de nucleaire bommen op de militaire bases in de jaren vijftig en zestig waren vaker indirecte indicaties over hun aanwezigheid. De Amerikaanse defensie moderniseert haar B61’s zodat die compatibel zijn met de F35, het nieuwe gevechtsvliegtuig bekend als de Joint Strike Fighter (JSF). Voor dat ontwerp straaljager werd dan weer gekozen omdat het beschikt over de ‘nucleaire capaciteit’.

Via WikiLeaks lekten eerder ook diplomatieke berichten uit waarin melding werd gemaakt van gesprekken tussen Amerikaanse ambassadeurs en de Europese overheden, over het onderhoud van de wapens.

Maar een expliciete, officiële vermelding van het bondgenootschap – dat mocht gewoon niet.

Oud-premier Ruud Lubbers brak die geheimhouding in 2013, toen hij in een documentaire vertelde over de bommen op Volkel. Hij wist daarvan als premier (1982-1994), maar kwam daarvoor al, toen hij als dienstplichtig militair op de basis werkte, ook met het arsenaal in aanraking. „Ik heb nooit gedacht dat die malle dingen daar nog steeds zouden zijn, anno 2013”, stelde de CDA’er tegenover de tv-zender van National Geographic.

Die opmerking leidde tot ophef. Er was zelfs sprake van een mogelijke vervolging van Lubbers. Hij zag zich genoodzaakt zijn woorden in te trekken en deed dat via een gewiekste U-bocht: de situatie die hij beschreef, ging toch een aantal jaren terug. Hoe – en óf – de bommen er inmiddels bijliggen, daar had hij naar eigen zeggen geen weet van.

In het recente rapport staat te lezen dat in de vijf landen „ongeveer 150 nucleaire wapens” liggen. Dat aantal komt overeen met eerdere schattingen van onderzoekers. In Volkel zouden zo’n twintig bommen zijn opgeslagen. De B61’s blijven op de Europese en Turkse bases, omdat ook Rusland veel tactische nucleaire wapens heeft, legt de NAVO intern uit.

Bewust vaag

Sinds 1953, en ook in de jaren ’60, werden de tactische nucleaire wapens uit het Amerikaanse arsenaal op de NAVO-bases geplaatst. Deze relatief kleinere wapens kunnen dienen ter ‘vooruitgeschoven afschrikking’ van de Sovjet-Unie. Zo werd het afhouden van die vijand een zaak van alle NAVO-lidstaten, niet alleen van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk of Frankrijk. De wapens, stelt ook het recente document, zijn „een concrete herinnering aan de Amerikaanse toewijding aan de bescherming van de Europese NAVO-bondgenoten.”

Zwijgen over het arsenaal en het opgestelde protocol voor inzet daarvan, dient volgens sommige experts dit afschrikkingsdoel. Door ambigu te blijven over de militaire plannen, zou de vijand minder snel geneigd zijn tot een eerste aanval.

Dat niet publiekelijk werd ingegaan op de aanwezigheid van de bommen, heeft echter net zo goed een diplomatieke reden: alle vijf de opslaglanden zijn behalve NAVO-bondgenoot ook ondertekenaar van het Non-proliferatieverdrag uit 1968. Het verdrag verbiedt de verspreiding van nucleaire wapens, of de benodigde kennis en techniek, van het ene land naar het andere. Het in bruikleen stellen van de Amerikaanse wapens vormt volgens een strenge lezing een schending daarvan.