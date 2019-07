Minister Slob zet gemeente Westland buitenspel: islamitische basisschool mag komen

Minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs, ChristenUnie) heeft de gemeenteraad van Westland buitenspel gezet. Die wilde de komst van een islamitische basisschool voorkomen. Toen Slob die ongebruikelijke stap vorige week aankondigde, gaf hij de raad van de Zuid-Hollandse gemeente een week de tijd om van gedachten te veranderen. Dat ultimatum is dinsdag verlopen, zonder dat de Westlandse partijen daarnaar hebben gehandeld. Dit betekent dat stichting Yunus Emre een aanvraag kan starten voor onderwijsgeld in 2020, zo bevestigt het ministerie.

Eind april oordeelde de Raad van State dat Slob een islamitische basisschool in Westland moet bekostigen. Tevens gaf de Raad te kennen dat de gemeente de plannen van Yunus Emre moet opnemen in het Plan van Scholen. Het college deed daarvoor een voorstel. Als de gemeenteraad daarmee akkoord was gegaan, had de minister niet ingegrepen. Het voorstel werd echter verworpen.

Bij een rondgang door Westland, bleken de reacties over de komst van een islamitische school wisselend: „Ik ben benieuwd hoe dat hier gaat vallen.”

Indeplaatsstelling

Daarom maakt Slob nu gebruik van een zogeheten indeplaatsstelling, waarmee hij namens de raad het besluit neemt. Dat is nog niet eerder voorgekomen in Nederland, zegt zijn woordvoerder. Gezien het oordeel van de Raad van State kan de minister volgens het ministerie simpelweg niet anders handelen. „Hij doet dit ook niet graag, maar we leven wel in een rechtsstaat.”

Al een paar jaar speelt de komst van een islamitische school naar de gemeente Westland. Slob en zijn voorganger Sander Dekker (VVD) schoten beiden al eens plannen af van stichting Yunus Emre. Tot twee keer toe tekende de organisatie beroep aan, met succes. Yunus Emre bestiert al vier islamitische basisscholen in Den Haag, en beoogt naast in Westland ook een school in Zoetermeer op te richten.

Geen agendapunt

Meerdere leden van de Westlandse oppositie lieten deze week weten, ondanks het ultimatum van Slob, dat ze dinsdagmiddag de komst van de islamitische basisschool niet zullen bespreken. Het onderwerp heeft de agenda van de gemeenteraad dan ook niet gehaald, schreef burgemeester Bouke Arends (PvdA) volgens Omroep West aan alle fractievoorzitters.

De gemeenteraad kan in beroep tegen de maatregel van Slob. De drie lokale fracties, Westland Verstandig, LPF Westland en GemeenteBelang Westland kondigen op voorhand aan dat te zullen doen.