Londense galerie maakt expo van kunstenaars met ‘saaiste naam in de wereld’

Maurizio Cattelan doet weer van zich spreken. De schelmachtige Italiaanse kunstenaar, bekend van onder meer zijn massief gouden toiletpot voor de bezoekers van het Guggenheim Museum in New York, heeft een merkwaardig tentoonstellingsconcept bedacht voor de Londense kunsthandel Marlborough.

Op The Smiths toont Marlborough toont tot 2 augustus werk van 35 kunstenaars die allemaal Smith heten, een van de meest voorkomende Angelsaksische familienamen. Onder de deelnemers beroemde kunstenaars als Kiki Smith en David Smith, mode-ontwerper Sir Paul Smith en de Amerikaanse rockster Patti Smith. Hun bijdragen worden gecombineerd met werk van minder bekende Smiths die dankzij hun eenvoudige achternaam opeens een podium hebben gekregen in een van de chicste galeries ter wereld.

Een van die minder bekende kunstenaars, Emily Mae Smith, was stomverbaasd. Tegen The Guardian zei ze dat ze altijd meende dat haar achter naam een handicap was. „Ik dacht altijd: ‘Ik zal nooit succesvol zijn omdat ik de saaiste naam in de wereld heb!” De uitnodiging voor de tentoonstelling maakte haar aan het lachen: „Dat ik Smith heet is plotseling het tegenovergestelde van een verschrikkelijk ding geworden op een heel grappige, schattige manier.”

De expositie heeft veel aandacht gekregen in de Britse media. In de galerie is ook een T-shirt te koop met daarop het hoofd van de bekende Amerikaanse kunstcritici Roberta Smith en haar echtgenoot Jerry Saltz.

Kunsthal Kade in Amersfoort organiseerde in 2009 de tentoonstelling Vanlieshoutvanlieshout. Daar was werk te zien van vijf kunstenaars met de achternaam Van Lieshout: Joep, Erik, Dirk, Lotte en Lotje van Lieshout.