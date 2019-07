Het woord ‘kletskassa’ kwam gisteren tot me via een tweet van Jean-Pierre Geelen, ombudsman bij de concurrent. Hij verwees naar een artikel in Distrifood, waarin stond dat minister Hugo de Jonge naar Vlijmen was gereisd om er in de Jumbo een ‘Hallo! Alles voor Mekaar-koffiecorner’ voor ouderen te openen. In een bijzin stond dat er in de supermarkt ook een ‘kletskassa’ is ‘waar altijd tijd is voor een praatje’.

Net als Jean-Pierre sloeg ik meteen aan op ‘kletskassa’. In zijn geval begreep ik dat wel, we waren ooit collega’s bij HP/De Tijd en als daar toen een kletskassa was geweest had hij er hoogstwaarschijnlijk achter gezeten. Bij mij raakte het woord ook een gevoelige snaar.

Zalig is de familie Van Eerd – eigenaren van Jumbo – die zoiets initieert.

Mijn ouders kwamen uit Noord-Brabant.

Ik had tantes die als ze terugkwamen van het boodschappen doen omstandig, met de volle tas nog in de hand, verhaalden over wie ze waar waren tegengekomen en of ze al dan niet ‘een goede klets’ hadden gehad. Als het geen ‘goede klets’ was geweest, zeiden ze over die persoon iets in de trend van ‘het heeft ginne praat, maar het praat toch’.

In Betondorp had je buurtsuper Oosterwaal. Ik rookte toen nog en kwam er iedere dag en daar begon de kassa al te kletsen bij binnenkomst. Zo van ‘Ben je nou nog niet gestopt met roken’, tot ‘Heb je een nieuwe trui’ en ‘Heb je je goede humeur soms thuis laten liggen?’

Terugkijkend hing het halve woongenot in Amsterdam, en in Nijmegen en Arnhem waar ik daarvoor woonde, van praatjes aan elkaar.

Nee, dan de Zaanstreek. Je kunt veel over ze zeggen, maar praatziek zijn ze er niet.

Behalve op elkaar reageren ze eigenlijk nergens op.

Het zal niet kwaad bedoeld zijn, maar je stuit op een in beton gegoten zwijgen.

Laatst gebeurde er iets raars bij de bakker, ik treed bewust niet in details om problemen te voorkomen, met mijn oudste dochter in een ongewilde hoofdrol, maar zelfs toen zei de vrouw achter de kassa zonder met de ogen te knipperen slechts het bedrag: ‘6 euro 95’.

Wormer is natuurlijk geen Vlijmen, en de Vomar is geen Plus, maar mogen wij alsjeblieft ook een kletskassa, mensen van de Vomar? Niet te ingewikkeld. Gewoon één lopende band met achter de kassa een mens dat meer zinnen kan dan ‘Deze kassa gaat sluiten’, ‘Spaart u handdoekzegels?’ en ‘Het wisselgeld komt uit de automaat’.

