Justitie vervolgt imam om groepsbelediging in Haagse moskee

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat een 50-jarige imam vervolgen omdat hij in augustus 2017 beledigende uitspraken heeft gedaan in een Haagse moskee. De man noemde niet-moslims of moslims die niet sunnitisch zijn varkens. Hij heeft zich daarmee volgens het OM schuldig gemaakt aan groepsbelediging. Daarop staat maximaal een jaar celstraf.

De imam preekte tijdens een drukbezochte middagdienst waarin een overledene werd herdacht. Er waren zo’n tachtig tot honderd aanwezigen in de zaal, onder wie ook niet-soennitische mensen. Volgens het OM was de imam daarvan op de hoogte. Hij zou er zelfs „een schepje bovenop” hebben gedaan toen hij merkte dat het publiek ongemakkelijk en afkeurend reageerde op zijn woorden. Uiteindelijk deden drie aanwezigen aangifte.

Het OM laat desgevraagd weten dat het niet gaat om de Al Soennah-moskee, waarvan vorig jaar bekend werd dat die geld ontving van een Koeweitse instelling die ook jihadisten in Syrië steunt. De eerste regiezitting vindt plaats op 22 juli.