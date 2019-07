Jumbo is nog niet klaar met groeispurt

Aan groeien zijn ze bij supermarktketen Jumbo wel gewend. Door de overname van concurrent Super de Boer in 2009 werd het Brabantse bedrijf bijvoorbeeld in één klap ruim twee keer zo groot. En toen Jumbo twee jaar later een groot deel van de winkels van branchegenoot C1000 overnam, verdubbelde de omzet van het familieconcern opnieuw.

In dat licht bezien is het groeicijfer dat Jumbo dinsdagochtend publiceerde – 16,5 procent meer omzet in de eerste zes maanden van 2019 – dus allerminst een record. Toch is wel degelijk sprake van een opmerkelijk half jaar, stelt financieel topman Ton van Veen in een telefonische toelichting. Dat heeft alles te maken met de ‘autonome’ groei, een cijfer waarin het effect van overnames en het openen van nieuwe winkels niet wordt meegerekend.

De afgelopen zes maanden kreeg Jumbo er 44 nieuwe winkels bij. Voor een groot deel ging het om filialen die vroeger tot Emté behoorden, de supermarktketen die vorig jaar werd gekocht van de eveneens Veghelse groothandelaar Sligro. Maar streep je de verkopen van die winkels weg, dan blijft alsnog een groei van 7 procent over, merkt de financieel topman op. „Dat is ongeveer dubbel zo hard als de markt als geheel.” Over de winst wil Van Veen alleen kwijt dat die eveneens is toegenomen, maar minder hard dan de omzet. Dat komt volgens hem onder meer door de stijgende loonkosten en door investeringen.

Nieuwe markt

Jumbo groeide overigens niet alleen harder dan de concurrentie, maar ook harder dan het zelf eerder groeide. In de eerste zes maanden van 2018 noteerde het supermarktbedrijf nog een onderliggende groei van 3,8 procent, in 2017 en 2016 was dat 4 procent. Waarom in de winkels die al langer open zijn nu zo veel meer wordt verkocht? Het is lastig om één specifieke oorzaak aan te wijzen, stelt Van Veen.

Om te beginnen speelt de verhoging van het lage btw-tarief op 1 januari van dit jaar een rol. Producten zijn daardoor duurder geworden. Maar het heeft volgens de financieel topman ook te maken met de service en het aanbod. En wanneer consumentenprogramma Kassa je keten bestempelt als op één na goedkoopste van Nederland – na Dirk maar vóór prijsvechters Aldi en Lidl – dan helpt dat natuurlijk eveneens.

Maar misschien nog belangrijker is volgens Van Veen dat Jumbo veel tijd heeft gestoken in het verbeteren van de formule. „De laatste jaren waren we tijd kwijt aan overnames en het ombouwen van winkels”, zegt hij. Inmiddels is dat proces nagenoeg afgerond. „Daardoor kunnen we meer inzetten op het ontwikkelen van onze formule.”

Als voorbeeld noemt hij de vele tientallen maaltijden en recepten die Jumbo de afgelopen tijd heeft ontwikkeld. Die lagen al een tijdje in de grote Foodmarkten en de kleine City-winkels en worden nu ook in gewone winkels geïntroduceerd.

Tegelijkertijd gaat Jumbo de logistiek achter boodschappen die online worden besteld op een andere manier inrichten, waardoor ze sneller bij de klant zijn.

Lees ook het portret dat NRC schreef over Karel van Eerd (80), de man die het Jumbo-imperium opbouwde.

Jumbo blijft ook kijken naar mogelijke overnames en goede locaties om nieuwe winkels te openen, stelt Van Veen. Op maandag maakte het bedrijf al bekend de kleine coöperatieketen Agrimarkt over te nemen, een supermarkt met zes filialen in het zuidwesten van Nederland. Ook opent het bedrijf dit najaar nog vijf nieuwe supermarkten en twee City-winkels.

Later dit jaar boort het supermarktbedrijf bovendien een heel nieuwe markt aan: België. In eerste instantie opent Jumbo er drie winkels, in plaatsen net over de grens. Die winkels zullen niet exact hetzelfde zijn als in Nederland, maar er wel sterk op lijken, aldus Van Veen. Kleine verschillen zijn er ook tussen winkels in Nederland, zegt hij. „Amsterdam is anders dan het zuiden, en in dorpen is de winkel anders dan in de stad. We passen het aanbod aan op de lokale consument.”

Volgend jaar verwacht Jumbo nog twaalf tot vijftien winkels in België te openen. Op termijn worden dat er minstens honderd.