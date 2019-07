Horizontaal: 2. ‘__ voorziet olie-overschot door schalie’ 6. Chopin, Madame Curie of Johannes Paulus II 10. Leervrouw 12. Met Gibson te zien in The Professor and the Madman

14. Bovenligger 15. De __ (***) 16. Spraken het Quechua 18. ‘Nederlander beboet voor diefstal uit fontein in __’ 22. __ Heart Mother, Pink Floyd-album 24. Washokjes? 26. Geruststellende manier van staan 27. Franse, neoclassicistische schilder 30. Somebody That I __ to Know, Gotye-hit 31. Net zo goed 32. Dwarse echtgenoot van Jessica 33. Katachtige

Verticaal: 1. ‘Here’s looking at you, __’ 2. __ de Jong, schrijver 3. Al te modieus 4. Hertachtige

5. Festivalonderdelen 6. Kan je een luizenbestaan in leiden 7. Kan je het soms niet meer

8. __ Fer, voetballer 9. Samengedrukt 11. Band van Billy J. Kramer 13. Daar loopt men massaal weg 17. __ Pacis Augustae, monument in 18 horizontaal 19. Nouvelle __ 20. Basketballer Henk of jeugdschrijver K. 21. Ren __ ren, Acda & De Munnik 23. Larve in China 25. Ligt aan de Waal

28. Stout of Tillerson 29. Even stil!

Oplossing puzzel 15 juli. Horizontaal: 1. HAGA 5. ERAF 10. VLIEGSCHOOL 12. REDT 14. ARIB 15. IN 16. EARTHA 20. ULI 23. KOR 24. INRUIL 26. AB 28. ARIE 30. PRIL 32. DEEGGERECHT 34. LOON 35. ALES Verticaal: 1. HARI 2. GVD 3. ALTER 4. KEURINGEN 5. ESCH 6. RC 7. AHA 8. FORUM 9. ALBI 11. OIL 13. ENCORE 17. ARI 18. TER 19. ALI 21. ARIEL 22. ALPHA 23. KADE 25. UIER 26. AI 27. BLOS 29. EGO 31. RTL 33. GO In het midden: CARRIE LAM