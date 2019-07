Hackers lekken belastinggegevens van ‘miljoenen Bulgaren’

Onbekende hackers hebben persoonlijke en financiële gegevens van vermoedelijk miljoenen Bulgaren gestolen. De informatie werd buitgemaakt bij de belastingdienst van Bulgarije en maandag via een in Rusland geregistreerd e-mailadres gedeeld met lokale media. Premier Bojko Borisov heeft dinsdag een spoedvergadering ingelast vanwege het grootste lek in Bulgaarse geschiedenis.

„Jullie overheid is achterlijk. De staat van jullie cyberveiligheid een parodie”, staat in de mail van de hackers volgens de Bulgaarse krant Kapital. Ook roepen de hackers op tot de vrijlating van WikiLeaks-oprichter Julian Assange. Volgens autoriteiten werd het systeem van de belastingdienst vermoedelijk eind juni vanuit het buitenland geïnfiltreerd. Cybercrime-experts doen onderzoek naar het lek. Bulgarije heeft het EU-agentschap voor cyberveiligheid gevraagd om daarbij te helpen.

Het gaat onder meer om pincodes, namen, adressen en de inkomsten vanaf 2007 tot juni dit jaar. De cybercriminelen deelden ongeveer 11 gigabyte aan informatie, er zou nog eens 10 gigabyte achtergehouden zijn. De hackers zeggen in de rondgestuurde mail dat gegevens van vijf miljoen Bulgaren, buitenlanders en ook bedrijven zijn gestolen. Het bericht zou verstuurd zijn via de Russische provider Yandex.

Aankoop F-16’s

Minister van Binnenlandse Zaken Mladen Marinov suggereert tegenover de lokale zender bTV dat er een link is met een recente Bulgaarse bestelling van acht nieuwe F-16’s van de VS. Daarmee is een bedrag van ruim 1,1 miljard euro gemoeid, de grootste militaire aankoop sinds de val van de Sovjet-Unie. De minister gaf echter geen uitleg over een mogelijk verband tussen deze aankoop en het lek.

Bulgarije heeft zeven miljoen inwoners en is lid van zowel de NAVO als de Europese Unie. Het land vervangt zijn in Rusland geproduceerde MiG-jachtvliegtuigen door F16’s van de Amerikaanse vliegtuigproducent Lockheed Martin.