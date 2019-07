Gemiddeld aantal runderen voor derde jaar op rij afgenomen

Het gemiddeld aantal dieren op rundveebedrijven is voor het derde jaar op rij afgenomen. Op 1 april telde Nederland bijna 3,8 miljoen runderen, 121 duizend minder dan het jaar ervoor. Ook het aantal melkkoeien, kalfjes en pinken (eenjarige runderen) nam af. Dat blijkt uit een dinsdag gepubliceerd onderzoek van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS).

Nog altijd telt Nederland meer melkkoeien dan vleeskalveren: 1,6 miljoen om net iets meer dan een miljoen. Het aantal melkkoeien daalde afgelopen jaar met twee procent, er 33.000 minder dieren dan het jaar ervoor. Het aantal vleeskalveren steeg met bijna 2 procent.

Het aantal kalfjes en pinken daalde het afgelopen jaar met ruim 100.000. Gemiddeld hielden boeren het afgelopen jaar 51 kalfjes en pinken, drie jaar eerder waren dat er nog 65.

Veestapel

„De rek lijkt uit de schaalvergroting”, zo concludeert het CBS. Het is niet duidelijk of de afname van de rundveestapel gevolg is van beleid of dat de groeiende groep flexitariërs, vegetariërs en veganisten hier ook een rol in speelt.

De landelijk milieuofficier stelde in november dat de veestapel moet krimpen. Nederland heeft in Europa de meeste koeien, kippen en varkens per hectare. Het land is echter te klein om alle mest milieuverantwoord te verwerken, aldus het OM.

Lees ook: Nederland is overbemest, van de lucht tot het grondwater