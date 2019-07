Franse milieuminister De Rugy stapt op wegens dubieuze diners

De Franse minister van Milieu François de Rugy heeft zijn ontslag ingediend. Dat heeft hij dinsdagmiddag bekendgemaakt in een bericht op Facebook. De nummer twee in de protocollaire pikorde van de Franse regering raakte afgelopen woensdag in opspraak door luxueuze diners met vrienden op staatskosten.

De Rugy heeft de aantijgingen ontkend en noemde dergelijke diners gebruikelijk. Ook omschreef hij zichzelf als een zuinige man. De Rugy stapte in 2017 over van de groene partij EELV naar de politieke beweging van president Emmanuel Macron, La République en Marche.

Dure wijnen en kreeft

Als voorzitter van het Franse parlement, de Assemblée Nationale, liet De Rugy in 2017 en 2018 zo’n tien keer het parlementspersoneel opdraven voor luxueuze etentjes in zijn ambtswoning in Parijs, zo onthulde onlinekrant Mediapart. Volgens de Franse minister zelf ging het om „informele diners gelieerd aan de uitoefening van zijn functie met belangrijke mensen uit het maatschappelijk veld”. Op de foto’s die genodigden aan Mediapart lekten, zijn wijnen van honderden euro’s en enorme kreeften te zien.

Mediapart onthulde ook dat de minister zijn ambtswoning liet verbouwen op kosten van de belastingbetaler. Die werkzaamheden hebben 63.000 euro gekost. Als parlementsvoorzitter waren transparantie en een juiste besteding van overheidsgelden speerpunten van De Rugy. In september 2018 trad hij aan als de Franse minister van Milieu, hij volgde toen de onverwacht opgestapte Nicolas Hulot op.