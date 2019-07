Britse pers en politiek slapen soms op één kussen

In de nasleep van de rel rond de gelekte vertrouwelijke analyses van de Britse ambassadeur in Washington is weer gebleken hoe nauw de Britse politiek en journalistiek soms verstrengeld zijn. Isabel Oakeshott, de verslaggever die de telegrammen in handen kreeg en in The Mail on Sunday zette, heeft een relatie met Richard Tice, de voorzitter van de Brexit Party.

Tice had de afgelopen week felle kritiek op Darroch. De beschouwing van Darroch dat de staf van het Witte Huis ruziet, dat Trump extreem lichtgeraakt is en dat zijn handelen het nucleair akkoord met Iran op het spel zetten, was volgens Tice „gênant en vernederend” voor het VK. Hij suggereerde dat „een zakenman die voorstander is van de Brexit” als opvolger van Darroch de banden met Donald Trump moest herstellen. Vastgoedmiljonair Tice is zelf zakenman en voorstander van de Brexit.

Al langer wordt Oakeshott, in het verleden politiek verslaggever bij The Sunday Times en de Daily Mail, gezien als een journalist met nauwe banden met het Brexit-kamp en een activistische agenda. Ze was de ghostwriter van The Bad Boys of Brexit, het boek van Arron Banks, de geldschieter van Nigel Farage, over de aanloop naar het referendum in 2016. Oakeshott liet op Twitter weten de ophef over de verhouding niet te snappen. „So what? Dit was geen geheim. Hij had niks te maken met mijn artikel, heeft nooit de telegrammen gezien en kent niet de identiteit van mijn bron”, aldus de journalist.

Eind vorige week maakte de Londense politie bekend een strafrechtelijk onderzoek te doen naar het lekken van de vertrouwelijke communicatie van Darroch. Een politiecommandant riep de pers op om geheime documenten niet af te drukken maar terug te geven aan de rechtmatige eigenaar: de overheid. Dat kwam de politie weer op kritiek te staan, want het leek op een poging persvrijheid in te perken.

The Sunday Times meldde dat de politie inmiddels weet wie de documenten heeft gelekt. Het zou gaan om een ambtenaar met toegang tot de archieven en mailsystemen van het Foreign and Commonwealth Office, het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken. Eerder ging het gerucht dat een buitenlandse veiligheidsdienst de berichten buit had gemaakt. Het is volgens de Times niet duidelijk of de ambtenaar de berichten om ideologische of financiële redenen liet lekken.