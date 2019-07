Bondscoach Seedorf en assistent Kluivert ontslagen in Kameroen

Bondscoach Clarence Seedorf en zijn assistent Patrick Kluivert zijn dinsdag door de voetbalbond van Kameroen ontslagen. Dat maakte de bond dinsdag bekend in een officiële verklaring. Reden is dat titelverdediger Kameroen al in de achtste finales van de Afrika Cup uit het toernooi lag.

De twee oud-internationals werden augustus vorig jaar aangesteld en tekenden toen een contract voor vier jaar. Seedorf als hoofdtrainer, Kluivert als assistent. Het duo wordt aangerekend dat Kameroen onlangs al vroeg werd uitgeschakeld in het belangrijkste toernooi op het Afrikaanse continent. Ingedeeld met Ghana, Benin en Guinee-Bissau haalde hun ploeg nog wel de tweede ronde. Daarin was Nigeria met 3-2 te sterk.

De tekst loopt door onder de tweet

Elke minuut genoten

Nadat de ploeg er snel uit lag in de Afrika Cup werd de positie van Seedorf al ter discussie gesteld. Volgens persbureau ANP maakte hij zich geen zorgen, maar zei hij anderhalve week geleden wel: „Ik heb van elke minuut genoten sinds ik met deze selectie aan het werk ben. Ik houd ervan in Afrika te zijn.”

In de verklaring van de bond staat dat ook de minister van Sport is geconsulteerd voordat het trainersduo door het bestuur aan de kant werd gezet. Voor Seedorf is het de derde keer in zijn vijf jaar durende trainerscarrière dat hij is ontslagen. Eerder namen AC Milan en het Chinese Shenzhen FC na respectievelijk vijf en zes maanden vroegtijdig aan de kant gezet. Bij het Spaanse Deportivo La Coruña beëindigde de samenwerking eveneens na een half seizoen.

Patrick Kluivert werkte eerder onder meer als assistent bij FC Twente, NEC en Brisbane Roar. Hij was bondscoach van Curaçao en korte tijd directeur bij Paris St. Germain voordat hij daar na een jaar weer vertrok.