200 uur taakstraf voor schietende leerling op school Roermond

De rechtbank in Roermond heeft dinsdag de 17-jarige jongen die in september 2018 bewapend naar zijn school in Roermond kwam, veroordeeld tot 200 uur taakstraf en twee jaar voorwaardelijke jeugddetentie.

Hij is veroordeeld voor poging tot moord op een medeleerling, poging doodslag op een leraar, het bedreigen van leraren en leerlingen en het bezit van een vuurwapen en munitie. De officier van justitie had 200 uur taakstraf en een jaar voorwaardelijke jeugddetentie geëist. Ook moet hij zijn slachtoffer een schadevergoeding van duizend euro betalen.

In september vorig jaar kwam de jongen met een luchtbuks, messen en een bijl naar school. Zowel binnen als buiten het schoolgebouw loste hij enkele schoten. De jongen wilde een schoolgenoot die hem en zijn broertje pestte vinden. Hij liet zijn wapen aan medeleerlingen zien en liep vervolgens door de school, op zoek naar de pester. Eenmaal buiten zag hij de jongen met een leraar voor hem wegrennen en schoot hij op de twee. Volgens de rechter was er echter geen sprake van het uit de Verenigde Staten bekende fenomeen „school shooting”.

Onwerkbare situatie op school

De rechtbank weegt mee dat de jongen verminderd toerekeningsvatbaar is, spijt heeft betuigd en meewerkt om herhaling te voorkomen. De werkstraf wordt omschreven als „vergelding voor de angst en dreiging die is ontstaan door het rondlopen en schieten met een geweer in en rond de school”. Via een individueel lesprogramma heeft de jongen zijn diploma gehaald en inmiddels heeft hij een baan.

Uit een dinsdag verschenen rapport van de interim-bestuurder van de school, Marjolijn Keesmaat, blijkt dat de school sinds het schietincident onveiliger is geworden. Het gebouw is onveilig en docenten zouden worden geslagen door leerlingen. Sinds de schietpartij zijn er meer dan vijftien leerlingen geschorst wegens wangedrag. Keesmaat spreekt tegenover persbureau ANP van een „onwerkbare situatie”.