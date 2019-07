180 doden door moesson Zuid-Azië, ruim 5 miljoen mensen gevlucht

Noodweer in Zuid-Azië heeft het afgelopen etmaal geleid tot meer overstromingen en aardverschuivingen, meldt persbureau AFP. In de afgelopen week moesten meer dan vijf miljoen inwoners hun thuis verlaten in Nepal, India en Bangladesh en zijn er 180 doden gevallen. Ook delen van Pakistan zijn overstroomd.

Het is de jaarlijkse moessontijd, die loopt van mei tot oktober. In deze periode valt veel regen en zijn er jaarlijks doden te betreuren. Ook dit jaar is grote schade aangericht.

Nepal

In Nepal zijn 67 mensen overleden, voornamelijk als gevolg van overstromingen en aardverschuivingen. De overstromingen nemen daar inmiddels af. Ruim 40.000 soldaten en politieagenten brengen voedsel, tenten en medicijnen naar duizenden getroffenen met behulp van helikopters.

India

In India vielen bijna vijftig doden, voornamelijk in de twee oostelijke provincies Assam en Bihar, waar drie grote rivieren zijn overstroomd.

In Mumbai stortte dinsdag een gebouw in. Hoeveel aanwezigen er op dat moment waren, is onduidelijk. Zeker is dat er twee doden zijn. Reddingswerkers zoeken in de brokstukken naar overlevenden.

Bangladesh

Het dodenaantal in Bangladesh liep op tot 34. Onder hen zijn minstens vijf kinderen die maandag verdronken, achttien door bliksem getroffenen en zeven die verdronken nadat hun boot kapseisden. Honderdduizenden inwoners van het noorden van het land zijn geïsoleerd door overstromingen. Ook in de Brahmaputra, een van de grote Himalaya-rivieren, trad buiten haar oevers.