13 Reasons Why schrapt omstreden zelfmoordscène

Netflix heeft op advies van medische experts een omstreden scène uit de populaire serie 13 Reasons Why geschrapt, meldt de streamingdienst dinsdag op Twitter. In overleg met de makers is de scène aangepast uit het eerste seizoen waarin hoofdrolspeelster Hannah zelfmoord pleegt. Deze zomer komt het nieuwe seizoen uit.

In april bleek uit een Amerikaanse studie dat er meer zelfmoorden werden gepleegd in de maanden nadat de serie op Netflix beschikbaar kwam. Vooral jongens van tien tot en met zeventien jaar oud pleegden vaker zelfmoord. Hoewel de stijging niet met zekerheid is toe te schrijven aan 13 Reasons Why, legden onderzoekers wel een verband.

Kort nadat de serie verscheen, kreeg deze veel kritiek omdat de zelfdoding expliciet in beeld werd gebracht. Zelfmoordmethoden weergeven of beschrijven kan imitatiegedrag oproepen, concludeerde 113 Zelfmoordpreventie al eerder.

De conservatieve Amerikaanse ouderorganisatie Parents Television Council (PTC) lobbyde om de show van Netflix te krijgen. Ze beweert dat de serie zelfmoord verheerlijkt. De PTC is dan ook blij dat de scène is geschrapt.

De serie, die gebaseerd is op de gelijknamige young adult bestseller van Jay Asher uit 2007, draait om de dertien redenen waarom hoofdpersoon Hannah haar leven heeft beëindigd. De serie heeft een Kijkwijzerclassificatie van zestien jaar en ouder.

