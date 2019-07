Wout van Aert wint etappe Tour de France, vierde overwinning Jumbo-Visma

De Belg Wout van Aert heeft de tiende etappe in de Tour de France gewonnen. In de massasprint was hij te sterk voor de gevierde sprinters Peter Sagan, Michael Matthews en Elia Viviani. Het is de vierde zege voor Jumbo-Visma.

„Ik kan niet geloven dat ik alle snelle sprinters heb geklopt”, reageerde Van Aert kort na de etappe. De Belg werd al meerdere keren wereldkampioen veldrijden en maakt dit jaar zijn debuut in de Tour. „Het was close met Viviani, maar een centimeter is genoeg”.

Veel klassementsmannen verloren tijd omdat het peloton in waaiers reed. Jumbo-Visma-kopman Steven Kruijswijk stijgt daardoor juist in het klassement: van de zevende naar de vierde plaats. Julian Alaphilippe behoudt het geel. De Tourwinnaar van vorig jaar, Geraint Thomas, klimt naar de tweede plaats en Egan Bernal staat op drie.

„Ik was blij dat ik van voren zat, het was echt een gevecht op het laatst. (…) Na zo’n finale is niemand meer fris, maar je moet het wel even doen. Dag tien van de Tour, de vierde ritzege, we gaan lekker de rustdag in ”, aldus een lachende Kruijswijk bij de NOS.

Met nog 25 kilometer te fietsen viel het peloton uiteen toen er in waaiers werd gereden, een techniek waardoor wielrenners aan de wind proberen te ontsnappen. Ze fietsten op dat moment zo hard dat Dylan Groenewegen, een belangrijke kandidaat voor de etappewinst, en verschillende klassementsmannen moesten lossen.

George Bennett, die vierde stond in het algemeen klassement, verloor kostbare tijd. Hetzelfde geldt voor Thibaut Pinot, die van plek drie naar de tiende plek duikelde, Rigoberto Urán en Jakob Fuglsang. Zij staan allebei niet meer in de top tien. De groep Pinot verloor 1.40 minuten op Kruijswijk.