VS scherpen regels aan voor asielzoekers uit Midden-Amerika

De Amerikaanse regering heeft maandag de regels voor asielzoekers uit Midden-Amerika aangescherpt. Asielzoekers die door andere landen zijn gereisd om in Amerika terecht te komen, komen niet meer in aanmerking voor een verblijfsvergunning, meldt persbureau AP. De VS doen dit om het aantal asielzoekers dat via Mexico naar het land komt in te dammen.

De regel geldt ook voor kinderen die alleen de grens oversteken. Naar verwachting gaan de nieuwe regels dinsdag al in. Asielzoekers moeten vanaf dan in het eerste veilige land waar ze aankomen een vergunning aanvragen. Er zijn wel enkele uitzonderingen. Wanneer iemand is verhandeld, het doorreisland de internationale vluchtelingenverdragen niet heeft ondertekend of als de asielaanvraag in het betreffende land is afgewezen, dan mag er nog wel een aanvraag in de Verenigde Staten ingediend worden.

De aangescherpte regels zouden zijn bedoeld om de kloof tussen de eerste asielscreening en de uiteindelijke beslissing over de vergunning te dichten. In de huidige situatie wordt iedereen die aankomt gescreend, maar weinigen krijgen een vergunning. De afgelopen jaren is het aantal toegekende vergunningen flink gedaald: in 2009 werden 8.384 van de in totaal 35.811 asielaanvragen toegekend, vorig jaar 13.168 van de 162.060 aanvragen.

Veilige landen

In de Amerikaanse wet staat nu dat vluchtelingen asiel mogen aanvragen wanneer ze in de Verenigde Staten aankomen, ongeacht hoe ze dat deden. Er is wel een uitzondering voor „veilige” landen, al is niet duidelijk wat de wet precies verstaat onder „veilig”. Op dit moment hebben de VS alleen Canada aangemerkt als veilig. Over landen in Midden-Amerika, waar veel asielzoekers vandaan komen, is niets bepaald.

In mei kondigde Trump importheffing van 5 procent aan tegen Mexico omdat het land niet voldoende zou doen aan migranten uit Centraal-Amerika die naar Amerika willen. Asielzoekers uit veelal arme Centraal-Amerikaanse landen als El Salvador, Honduras en Guatemala reizen door Mexico naar de zuidgrens met de VS, in de hoop daar asiel te krijgen. Aan de zuidgrens zouden volgens de VS 80.000 mensen worden vastgehouden, en dagelijks zouden daar gemiddeld 4.500 bijkomen.

De grenspolitie pakte in mei bijna 133.000 immigranten op, de maand ervoor waren dat er nog 99.000. Vorig jaar waren het er flink minder, maandelijks werden er tussen de 30.000 en 50.000 illegalen opgepakt.

In de VS krijgen asielzoekers een verblijfsvergunning als ze bang zijn in hun thuisland vervolgd te worden op basis van ras, religie, nationaliteit of lidmaatschap van een bepaalde sociale groep.