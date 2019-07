Verlieslatende ecosupermarkt Marqt sluit twee grootste vestigingen

Het verlieslatende ecosupermarktbedrijf Marqt sluit zijn twee grootste vestigingen in Amsterdam en Den Haag. Albert Heijn neemt de twee winkelpanden aan de Utrechtsestraat in Amsterdam en de Hofweg in Den Haag over, meldt een woordvoerder van AH maandag. Die winkels gaan eind dit jaar open.

De stap past binnen de nieuwe strategie van Marqt om alleen nog maar winkels van maximaal 750 vierkante meter aan te houden. De twee winkels in Amsterdam en Den Haag zijn 2.048 en 1.460 m2 groot. In Den Haag heeft Marqt al een nieuwe kleinere locatie gevonden, in Amsterdam wordt nog naar een nieuwe ruimte gezocht.

Het bedrijf, dat zich voornamelijk richt op de verkoop van biologische producten in het duurdere segment, heeft op dit moment achttien vestigingen in Amsterdam, Den Haag, Haarlem, Heemstede en Rotterdam. Elf van die winkels zijn gevestigd in Amsterdam. Afgelopen jaar opende de keten drie nieuwe winkels en sloot vijf nieuwe huurcontracten. Twee nieuwe winkels moeten nog geopend worden.

Tot voor kort wilde Marqt ook uitbreiden buiten de Randstad, maar dat bleek niet realistisch. Het bedrijf heeft sinds zijn oprichting in 2008 namelijk nog nooit winst gemaakt.

Sterker nog: uit het laatste jaarverslag van Marqt uit 2017 blijkt dat het bedrijf in de financiële problemen zit. Het eigen vermogen van het bedrijf slonk dat jaar van 1,2 miljoen euro naar 0,5 miljoen euro, terwijl Marqt een netto verlies leed van 1,3 miljoen.

De voormalige topman Joost Leeflang, die vorig jaar aantrad, kreeg de opdracht om het aantal winkels fors uit te breiden, maar dat mislukte. Afgelopen juni stapte hij daarom op na meningsverschillen met de aandeelhouders van het bedrijf.

Nu heeft Marqt een nieuwe strategie ontwikkeld, maar naar aanleiding daarvan stapte eind vorig maand de volledige raad van commissarissen van het bedrijf op. Nog iets later werd duidelijk dat oprichter Quirijn Bolle zijn functie als commissaris al in februari van dit jaar had neergelegd. Bolle is nog wel aandeelhouder.