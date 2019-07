Tweede keer levenslang voor man die op betogers Charlottesville inreed

De 22-jarige man die in 2017 inreed op een groep demonstranten in Charlottesville, is maandag voor de tweede keer tot een levenslange celstraf veroordeeld. Dat meldt persbureau AP. De extreemrechtse James Fields werd vorige maand al door een jury veroordeeld tot levenslang.

Door de aanval van Fields, zelfverklaard neonazi, kwam de 32-jarige demonstrante Heather Heyer om het leven. Ook raakten nog eens twintig anderen gewond. Behalve levenslang krijgt Fields ook 419 jaar cel, hij komt niet in aanmerking voor vervroegde vrijlating. De jury had Fields veroordeeld voor hate crime, het vonnis van maandag heeft betrekking op de dood van Heyer, schrijft het persbureau.

Na zijn arrestatie hield Fields aanvankelijk vol dat hij uit zelfverdediging had gehandeld. Later gaf hij toe dat zijn aanval door haat was ingegeven. Het doelwit van Fields was een groep tegendemonstranten, onder wie Heyer, die tegen een groep extreem-rechtse betogers in het verweer was gekomen. Het ‘Unite the Right’-protest, waarbij neonazi’s, alt-right-aanhangers en bewapende leden van rechtse burgermilities waren betrokken, was gecentreerd rond een beeld van Robert E. Lee, een controversiële generaal uit de Amerikaanse Burgeroorlog.

De rellen in Charlottesville werden gezien als een keerpunt in alt-right, dat tot die tijd vooral werd gezien als marginale groep actief op het internet.

Internationale ophef

Een maand voor de aanslag had Fields op zijn Instagram een foto gedeeld van een auto die op een groep mensen inramt met de toelichting: „Je mag best demonstreren, maar ik ben te laat voor mijn werk”. Ook zou hij in zijn woning in de staat Ohio een foto van Adolf Hitler hebben staan.

De rellen in Charlottesville maakten in binnen en buiten de Verenigde Staten veel los. Met name de reactie van president Donald Trump kwam hem op hoon te staan: de president schreef dat aan beide zijden „prima mensen waren”.