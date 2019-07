Travis Scott kon eigenlijk niks fout doen op Woo Hah!

‘Can I take you to Astroworld?”, vraagt rapper Gunna op vrijdagavond aan een vol veld met bezoekers. Die vraag hoef je eigenlijk niet te stellen op Woo Hah!. Travis Scotts album Astroworld – waarop Gunna een gastrol speelt – is haast synoniem voor het festival; een andere wereld waarin je je maar al te graag voor een weekend onderdompelt.

Tussen dat moment en de show van Travis Scott zelf zit nog zo’n 48 uur, en daarin gebeurt zó belachelijk veel dat je als bezoeker haast bang bent iets legendarisch te missen. Vlak na Gunna staat Pusha-T op de Forest Stage, het podium dat vrijdagavond dienstdoet als hoofdpodium. De raps van zijn album DAYTONA klinken spannend, de Kanye West-producties eronder hard. Het publiek is op de openingsavond gretig en maakt een moshpit nog voordat hij nummers als ‘Mercy’ en ‘I Don’t Like’ start. Bij de drop in het laatstgenoemde liedje springt iedereen wild tegen elkaar aan en buitelen er al mensen over elkaar heen.

Het is dan ook hét weekend waar de hiphopliefhebber het hele jaar naar uitkijkt. De organisatie kleedt het terrein, de Beekse Bergen in Hilvarenbeek, er perfect voor aan. De 37.000 bezoekers die er per dag rondlopen, kunnen in elk hoekje iets zien, horen, voelen of proeven. Elk podium heeft een eigen sfeer en omgeving, iets wat nog beter is uitgedacht dan vorig jaar. Er is een skatebaan die ’s nachts verandert in een outdoor club, er is een afterparty met dansers in een grote container en zelfs bij de hotdogkraam staat het personeel mee te stuiteren met de beats.

Snelle op Woo Hah! Foto Don Crusio

Vorig jaar verhuisde Woo Hah! van de industriële Spoorzone in Tilburg naar de groene omgeving van de Beekse Bergen. De vraag rees toen of hiphop wel ‘zou werken’ aan een meer, met een bos ernaast. Die vraag blijkt tamelijk overbodig wanneer je kijkt naar het gigantische publiek dat Travis Scott op zondagavond bijeen brengt. Beelden van de show die hij in 2017 op het festival gaf gingen op internet de hele wereld over; een kolkende mensenmassa bewoog zich op het ritme van zijn hit ‘Antidote’ door de Spoorzone. Travis Scott kon eigenlijk niks fout doen. Bij ieder nummer werd het gejuich harder en de moshpit groter. De autotune op zijn microfoon schalde het volgelopen veld over. Hoofdmoot was natuurlijk Astroworld. Het podium was flink aangekleed met grote schermen, veel lichteffecten en prachtige visuals, maar dat was eigenlijk niet nodig; zijn experimentele muziek zou ook werken als het pikdonker zou zijn.

Stormzy op Woo Hah! Foto Don Crusio

Travis Scott was niet de enige internationale rapper die prima contact kon maken met de bezoekers. Ook de Britse Little Simz kon een dag eerder op veel applaus rekenen. Bewapend met een megafoon, een loeistrakke begeleidingsband en een dosis enthousiasme speelde ze op zaterdagmiddag dé show van het festival. Secuur rapte ze de persoonlijke verhalen van haar laatste album Grey Area, om vervolgens zelf de basgitaar erbij te pakken voor een Dr. Dre-medley. Fenomenaal.

Het strakke optreden van Winne op de finaledag liet zien waar hiphop allemaal toe in staat is; binnen tien minuten herdachten we samen de overleden rapper Feis, sloegen mensen hun arm om hun vrienden en werd er geproost op het leven. Maar net als je dat beseft, start de Rotterdammer de ‘Geef 8 Remix’ in en duik je weer de moshpit in. Het blijft tenslotte Woo Hah!.