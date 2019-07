Scheidslijn tussen boeren en nomaden wordt frontlinie in Nigeria

Sinds het verre verleden hebben krijgshaftige nomaden slag geleverd met het sedentaire gedeelte van de mensheid. In de bijbel vermoordt Kaïn Abel, want Abel was Gods lieveling. Abel was een herder. Ook in de eeuwenoude geschiedenis van Afrika loopt zo’n scheidslijn.Zolang er ruimte en vrijheid bestond, leefden nomade en boer vreedzaam samen en leverden ze elkaar melk, vlees, groenten en veevoer. Maar met het krimpen van de ruimte door de aanhoudende forse bevolkingsgroei werd de scheidslijn een frontlinie. Zoals in Nigeria, in de streek de Middle Belt gelegen tussen het droge islamitische noorden en het vochtige christelijke zuiden.Nigeria verschijnt meestal in krantenkopen vanwege de bloedige terreur van de radicale moslimgroep Boko Haram. Maar veel méér slachtoffer vallen er in de Middle Belt, waar veehouders uit het noorden en boeren uit het zuiden slaags raken. Herders met hun vee op weg naar slachterijen in de zuidelijke stad Lagos vermoorden er bewoners in boerendorpen en landbouwers nemen op hun beurt wraak op nomaden. Het gebied verkeert in een cyclus van geweld waarop de overheid geen grip heeft en waarbij in de afgelopen vijf jaar 7000 doden vielen.Nigeria is met ruim 200 miljoen inwoners de volkrijkste natie van Afrika. Bovendien leven er 20 miljoen koeien, veertig miljoen schapen en zestig miljoen geiten. Klimaatverandering zorgt voor meer droogte in het noorden en is een belangrijke oorzaak van de crisis.De nomaden behoren goeddeels tot de Fulani, een herdersvolk van dertig tot veertig miljoen zielen dat verspreid leeft over vijftien landen. Ook in landen als Congo, Zuid-Soedan en Mali raken Fulani’s slaags met boeren.