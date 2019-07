Moesson treft Zuid-Azië: honderdduizenden gevlucht, tientallen doden

Als gevolg van hevige moessonregens in het zuiden van Azië zijn de afgelopen dagen tientallen mensen om het leven gekomen en honderdduizenden mensen ontheemd geraakt. Dat melden internationale persbureaus.

Nepal is het hardst getroffen door de moessonregens, die donderdagnacht begonnen. Het dodental stond zondag op 47 en is opgelopen tot zeker 67 als gevolg van aardverschuivingen en overstromingen. Bijna honderd mensen raakten gewond. Volgens de autoriteiten worden dertig mensen vermist, reddingwerkers zoeken naar overlevenden. Zes grote snelwegen in het land zijn onbegaanbaar geworden en tienduizenden mensen zijn ontheemd.

India

Ook India is zwaar getroffen door het noodweer. Daar zijn tot nu toe 39 mensen om het leven gekomen, melden lokale media. Veertien mensen kwamen om het leven doordat als gevolg van de hevige moessonregens een gebouw van drie verdiepingen instortte. Onder de doden zijn zeker zeven militairen die in het gebouw waren. Naar overlevenden wordt nog gezocht, de kans is groot dat het dodental verder oploopt.

Volgens de Indiase rampenbestrijdingsorganisatie Rapid Repsonse zijn in totaal wel vijf miljoen mensen slachtoffer van het noodweer. In de provincies Bihar en Assam zijn drie grote rivieren overstroomd, waardoor honderdduizenden mensen op de vlucht zijn geslagen. Ruim 50.000 van hen zijn ondergebracht in 152 opvangkampen. Honderden mensen zijn gered door de hulpdiensten.

Bangladesh

Buurland Bangladesh wordt eveneens geteisterd door de moesson. Daar zijn veertien mensen omgekomen en 60.000 mensen ontheemd geraakt, meldt een tak van het Rode Kruis in Bangladesh.

Onder meer delen van het vluchtelingenkamp in het zuidoosten van het land waar meer dan een half miljoen Rohingya-vluchtelingen verblijven, zijn overstroomd. De Rohingya’s zijn gevlucht voor vervolging in buurland Myanmar, waar tevens tienduizenden mensen hun huizen zijn ontvlucht in verband met de hevige regenval.

Correctie (15-07-2019): In een eerdere versie van dit artikel werd de Indiase provincie Bihar, Bahir genoemd. Dit is aangepast.