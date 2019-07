Met een lege beurshuls naar de ruimte

Beleggers die van voorspelbare kwartaalcijfers en een stabiel rendement houden, kunnen beter even verder zoeken. Maar wie graag een gokje waagt, kan binnenkort beleggen in Virgin Galactic. Dit ruimtevaartspeeltje van de Britse miljardair Richard Branson kondigde afgelopen week zijn beursgang aan.

Branson, die toeristen voor 250.000 dollar een tripje door de ruimte aanbiedt, haalt geen geld op door nieuwe aandelen uit te geven, zoals bij de meeste beursgangen. Hij laat zijn bedrijf voor 49 procent overnemen door een lege beurshuls: Social Capital Hedosophia Holdings, opgericht door voormalig Facebook-manager Chamath Palihapitiya.

Die werd weliswaar steenrijk van zijn aandelen Facebook, maar keerde zich twee jaar geleden gedesillusioneerd van zijn voormalige werkgever af toen hij zich realiseerde dat hij, als hoofd user growth, bezig was consumenten verslaafd te maken aan het sociale netwerk. Sindsdien is hij één van de felste openlijke Facebook-bestrijders.

En eigenaar van een lege beurshuls dus – opgericht in 2017 met het doel binnen twee jaar een aantrekkelijke investering te vinden. Dankzij de deal met Branson haalt hij die deadline nét – anders had hij over twee weken 700 miljoen dollar moeten terugbetalen aan beleggers die geld staken in zijn beleggingsvehikel, in de veronderstelling dat hij er dan wel iets lucratiefs mee zou doen.

Blanco cheque

Geld steken in lege beurshulzen is een trend. Jaarlijks gaan er vele miljarden in om. Het biedt bedrijven de mogelijkheid naar de beurs te gaan zonder al het gedoe dat daar gewoonlijk bij komt kijken (dure zakenbankiers inhuren, een uitgebreide prospectus opstellen, een roadshow maken langs beleggers) en het biedt beleggers perspectief op hogere rendementen dan de gemiddelde aandelen- of obligatiebelegging.

Toegegeven, beleggers tekenen eigenlijk een blanco cheque door in lege beurshulzen te beleggen, maar meestal wordt zo’n special purpose acquisition company gerund door een ervaren investeerder of een oud-bestuurder die zijn sporen verdiend heeft. Dat geeft beleggers doorgaans genoeg vertrouwen. Aan beleggen zitten nu eenmaal risico’s.

Social Capital Hedosophia steekt 700 miljoen dollar in Virgin Galactic en Palihapitiya legt daar nog eens 100 miljoen aan eigen geld bij, in ruil voor 49 procent van de aandelen – wat Virgin Atlantic op zo’n 1,5 miljard dollar waardeert.

Branson haalt zo dus 800 miljoen dollar op. Daarvan investeert hij 500 miljoen in het bedrijf en keert hij 300 miljoen uit aan de huidige aandeelhouders: zijn eigen Virgin Group en het staatsfonds van Abu Dhabi. Dat stak eerder geld in Virgin Galactic en verwierf daarmee de rechten om in de toekomst ruimtetoeristen te mogen lanceren vanaf een basis in de Verenigde Arabische Emiraten.

Branson en Abu Dhabi, die samen tot nu toe circa 1 miljard dollar in Virgin Galactic staken, houden 51 procent van de aandelen. De rest wordt verhandelbaar aan de beurs van New York, waar Social Capital Hedosophia een notering heeft. Palihapitiya wordt president-commissaris van Virgin Galactic.

Palihapitiya heeft Branson negen maanden geleden zelf gebeld, vertelde hij afgelopen week tegen de Financial Times. Hij hoorde dat Branson geen trek meer had in een investering van 1 miljard dollar van het staatsfonds van Saoedi-Arabië, na het nieuws over de betrokkenheid van het land bij de moord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi. Palihapitiya had al van verschillende van zijn vrienden gehoord dat ze een kaartje voor een ruimtereis bij Branson hebben gekocht en hij kan zelf ook „niet wachten om astronaut te worden en mijn eerste ruimtereis te maken”.

Gewichtloos

Branson is vijftien jaar geleden al begonnen met plaatsbewijzen verkopen en heeft intussen meer dan 600 mensen op de wachtlijst staan, die samen zo’n 80 miljoen dollar hebben aanbetaald. Onder hen acteur Leonardo DiCaprio en popster Justin Bieber. Branson biedt hun een ruimtevlucht van ongeveer negentig minuten aan, waarin passagiers zo’n zes minuten gewichtloosheid ervaren, voor ze terugkeren naar de ruimtebasis in New Mexico. Virgin Galactic heeft voor dat doel het ruimteschip SpaceShipTwo ontwikkeld, waar twee piloten en zes passagiers in passen. Voorafgaand aan de vlucht krijgen alle passagiers een beknopte, driedaagse opleiding tot astronaut.

Branson verwacht de prijs van een ruimtevlucht de komende jaren drastisch te kunnen verlagen, waardoor reizen in de ruimte voor „duizenden nieuwe astronauten” binnen handbereik komt.

De eerste ruimtetrips staan voor ergens volgend jaar gepland, maar het zou niet de eerste keer zijn dat Bransons planning vertraging oploopt. In 2014 kwam een piloot om het leven bij een mislukte testvlucht, en raakte een tweede piloot ernstig gewond. Pas in december vorig jaar was de eerste geslaagde testvlucht naar de ruimte, en in februari mocht voor het eerst een werknemer van Virgin Galactic als passagier mee.

Branson strijdt om de gunst van de ruimtetoerist met Blue Origin, het bedrijf van een andere miljardair, Amazon-oprichter Jeff Bezos. Die begon zijn ruimteavontuur in 2000, vier jaar eerder dan Branson. Blue Origin ontwikkelde ook een eigen ruimteschip, de New Shepard, dat plaats biedt aan zes passagiers. Piloten zijn niet nodig, opstijgen en landen gebeurt volautomatisch en wordt op afstand geregeld vanaf de ruimtebasis van Blue Origin in Florida.

Tot nu toe heeft de New Shepard alleen onbemande testvluchten uitgevoerd. Volgend jaar staan de eerste bemande vluchten op het programma. De New Shepard stijgt en landt verticaal, zoals de meeste ruimtevaartuigen. SpaceShipTwo, van Branson, stijgt en landt horizontaal, zoals een vliegtuig.

Bezos wil de New Shepard op termijn uitrusten met een systeem om op de maan te kunnen landen. In mei presenteerde hij het volautomatische landingsgestel Blue Moon, waar Blue Origin al jaren in het geheim aan bleek te werken. Bezos kan het zich permitteren om geheimzinnig te doen, omdat hij geen geldschieters van buiten nodig heeft. Hij verkoopt ieder jaar voor zo’n 1 miljard dollar aan aandelen Amazon om zijn ruimtehobby te bekostigen.

Vergezichten

In de ruimtevaart is sinds 2002 nóg een miljardair actief: Tesla-eigenaar Elon Musk, met zijn SpaceX. Musk is van de drie het verst gevorderd en verdient al daadwerkelijk geld met vluchten naar ruimtestation ISS, die SpaceX in opdracht van NASA uitvoert. SpaceX richt zich, vanuit Californië, voorlopig niet op ruimtetoerisme, maar op de zakelijke markt voor het vervoer van goederen en astronauten. Al is Musk ook niet vies van brede vergezichten, zoals het koloniseren van de planeet Mars.

SpaceX heeft intussen zo’n 6.000 mensen in dienst en voor 12 miljard dollar aan contracten getekend. Google en Fidelity behoren tot de investeerders in SpaceX, dat bij de laatste investeringsronde in mei werd gewaardeerd op 33 miljard dollar.

Blue Origin heeft 2.000 werknemers en rapporteert geen cijfers. Ruimtetoerisme levert het bedrijf vooralsnog niks op, wel verdient het geld met lanceren van satellieten.

Branson lanceert ook satellieten, maar houdt die tak (Virgin Orbit) nu buiten de deal met Social Capital Hedosophia. Van de 800 werknemers van Virgin Galactic werken er 150 op de ruimtebasis Spaceport America in New Mexico en 650 in de Mojave-woestijn in Californië, waar de ruimteschepen gebouwd worden.

Hoewel Branson van de drie miljardairs dus veruit het kleinste ruimtevaartbedrijf heeft, gaat hij later dit jaar vol vertrouwen naar de beurs: „We liggen lichtjaren voor op de concurrentie”, aldus Branson.