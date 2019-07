Minister grijpt in bij voedselautoriteit NVWA na ict-debacle

Minister Carola Schouten (Landbouw, ChristenUnie) treft maatregelen bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), nadat een groot ict-project bij de toezichthouder dit jaar mislukte. Dat heeft zij vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer geschreven.

Schouten stelt onder meer een externe commissie in die zich bezig moet houden met de ict en het management van de NVWA. De commissie brengt gedurende een aantal maanden direct advies uit aan de directie van de inspectiedienst. In de commissie zullen ict-deskundigen en experts op het gebied van verandermanagement zitting nemen. Ook heeft de minister een tijdelijk lid aan de directieraad toegevoegd, oud-gemeentesecretaris van Den Haag Peter Hennephof. De periode van ‘herbezinning’, zoals Schouten het noemt, is in april ingegaan en duurt tot december dit jaar.

Budgetoverschrijding

Schouten zette afgelopen voorjaar een groot ict-project genaamd ‘Inspect’ bij de NVWA stop, vanwege enorme budgetoverschrijdingen. Voor het vernieuwen van de ict-systemen bij de waakhond was 36 miljoen euro begroot, maar de kosten liepen op tot 65 miljoen euro. Het doel van het project was om alle 23 inspectiediensten van NVWA van de overheid samen te brengen in een nieuw systeem. Behalve een forse budgetoverschrijding liep het project ook een vertraging van twee jaar op.

Lees ook: De overheid en haar ICT-projecten: een structurele worsteling

Gedurende de herbezinningsperiode moet er een antwoord komen op vragen als wat de inspectie in de toekomst kan leren van het gefaalde project. Maar de maatregelen die Schouten treft, hebben niet enkel betrekking op de ict-problemen bij de toezichthouder, zo schrijft de minister. Volgens Schouten moet er tevens worden gekeken naar de ‘grondoorzaken’ die ertoe hebben geleid dat het project uiteindelijk moest worden stopgezet.

Vorige week concludeerde de rechtbank in Den Haag nog dat de NVWA niet nalatig is geweest bij de aanpak van de fipronilcrisis vorig jaar. Landbouworganisatie LTO had een zaak tegen de NVWA aangespannen omdat de belangenorganisatie vond dat door toedoen van de toezichthouder de pluimveesector veel schade had geleden.