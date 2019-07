Kabinet onderzoekt Nederlandse bijdrage aan missie Straat van Hormuz

Het kabinet wil de komende maanden onderzoeken of Nederland eventueel een militaire bijdrage kan en wil leveren aan een missie in de Straat van Hormuz, bij Oman. Dat heeft minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken, VVD) maandag aan de Tweede Kamer laten weten. Vorige week hebben de VS een formeel verzoek tot Nederlandse hulp bij de missie ingediend, schrijft Blok.

Na de zomer zal worden besloten of Nederland ingaat op het verzoek van de VS, om te helpen de zeestraat vrij te houden voor tankers. Het land deed eind juni al aan de NAVO-bondgenoten een verzoek tot hulp vanwege de recente spanningen in de regio. Eerder die maand werden twee olietankers in de Golfregio aangevallen, volgens het Witte Huis zat Iran achter de aanvallen. Teheran ontkent betrokkenheid.

Lees ook: Alles wat je moet weten over de Straat van Hormuz

‘Overduidelijk Nederlands belang’

In Brussel lichtte Blok de brief maandag toe. Volgens hem heeft Nederland overduidelijk een belang bij de veiligheid in de Straat van Hormuz omdat de zeestraat voor maritiem vrachtvervoer een belangrijke doorgang is tot de Golfregio. Ongeveer een vijfde van de wereldvoorraad olie wordt via de zeestraat getransporteerd.

Volgens Blok zal de komende maanden moeten worden vastgesteld of Nederland over voldoende materieel beschikt en hoe de veiligheidssituatie ter plekke is. Ook benadrukte de minister dat Nederland „absoluut niet in oorlog met Iran” terecht moet komen, aldus persbureau ANP.

Al eerder gingen geruchten dat Nederland mogelijk een fregat naar de cruciale zeestraat zou sturen, maar het kabinet ging daar nog niet eerder op in. De VS proberen een internationale coalitie op de bouwen die de veiligheid op de wateren rond Iran en Jemen moet garanderen. De zeestraat behoort volgens een VN-verdrag tot de territoriale wateren van Iran en Oman. Donderdag brengt premier Mark Rutte een bezoek aan de Amerikaanse president Donald Trump, volgens de premier zou de kwestie niet op de agenda staan.