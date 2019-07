Het imperium van Gertje

De kapotte deurbel, meneer Spaghetti en de plobremen van een niet zo goed Nederlands sprekende hond: Samson en zijn baas Gertje zijn al bijna dertig jaar samen. Komend jaar komt daar voor Gert Verhulst een eind aan, zo meldde hij in april. Maar of hij het rustiger krijgt?

Straks moet de Bekende Vlaming naar een radio-interview. Dan heeft hij nog een optreden voor studenten met Samson. Hij komt net van een redactiemeeting voor zijn talkshow Gert Late Night, die in september weer begint. Half juli moet hij optreden in pretpark Plopsaland en zit hij een week bij Zomer met Art op RTL4. En dan geeft hij ook nog leiding aan miljoenenbedrijf Studio 100. Nee, het einde van Samson en Gert luidt niet zijn vervroegd pensioen in, vertelt de 51-jarige in een vergaderzaal van het productiehuis, op een bedrijventerrein net buiten Antwerpen.

Ruim 23 jaar geleden richtte hij Studio 100 mede op. Van het maken van een paar kinderprogramma’s groeide het bedrijf uit tot een kindervermaakimperium. Ze maken series als Kabouter Plop en Mega Mindy, verdienden vele miljoenen met meidengroep K3, en inmiddels horen ook pretparken en musicals voor volwassenen bij de activiteiten.

Verhulst zag het medialandschap in al die jaren transformeren. „Toen we begonnen, keken kinderen naar de VRT of Nederland 1 of 2. Dan had je met Samson en Gert tot vijfhonderdduizend kijkers. Dat heb je nu alleen nog met prime-time. Nickelodeon, Disney Channel, RTL Kids, Telekids, het hele YouTube- en onlinegebeuren: de keuze is gigantisch en dat zal de komende jaren alleen maar sterker worden. Over een paar jaar bestaat de televisiekijker zoals wij die kennen niet meer.” Toch floreert Studio 100: afgelopen jaar draaide het bedrijf zijn hoogste omzet ooit met bijna 180 miljoen euro, de winst bedroeg bijna 69 miljoen.

Studio 100 Miljoenenbedrijf 950 werknemers

Studio 100 werd in 1996 opgericht door Hans Bourlon (stem Samson), Danny Verbiest en Gert Verhulst. Al snel maakten zij naast Samson en Gert ook Kabouter Plop. Later volgden Het Huis Anubis en Bumba en de overnames van de Duitse bedrijven E.M. Entertainment (Maya de Bij, Wickie de Viking) en deels m4e (Lizzie McGuire). De series gaan gepaard met verkoop van merchandise. Daarnaast produceert Studio 100 films, is het eigenaar van K3 en maakt het musicals. Voor de musical 40-45 werden al 625.000 tickets verkocht, wat het met afstand de best bezochte Vlaamse musical ooit maakt. Studio 100 heeft zeven pretparken: in België, Duitsland, Polen en Nederland. Bijna 2,7 miljoen mensen bezochten vorig jaar Plopsa-parken. Volgend jaar opent het eerste Studio 100-hotel. Verbiest stapte in 2005 uit Studio 100, Verhulst en Bourlon zijn nog altijd aandeelhouders, naast bank Fortis. De omzet bedroeg in 2018 180 miljoen euro, de winst bijna 69 miljoen. Bij Studio 100 werken 950 mensen.

Hoe overleeft Studio 100 in tijden van streamingdiensten?

„Door al die keuzemogelijkheden is het moeilijker geworden om nieuwe dingen breed populair te maken, daar lopen we in Nederland en Vlaanderen wel tegenaan. Tegelijkertijd is de vraag naar content nooit groter geweest dan nu. Je moet alleen in plaats van met een paar, met een tiental partijen afspraken maken. Proximus en Telenet in Vlaanderen, KPN en Ziggo in Nederland, Netflix: we hebben met zo goed als alle distributeurs een overeenkomst. Zelf een streamingdienst beginnen is wat ons betreft geen doel. Wij zijn producenten van inhoud. En we hebben nog altijd een voorsprong op een dienst als Netflix die óók zelf inhoud produceert: wij hebben onze figuren in een andere tijd kunnen lanceren en zijn daarmee inmiddels bekend geworden.”

Jullie trekken ook steeds meer over de grens. In 2008 namen jullie het Duitse E.M. Entertainment over, twee jaar geleden mediabedrijf m4e.

„In het verleden hebben we heel Vlaams of Vlaams-Nederlands gedacht. Kabouters bijvoorbeeld: ten zuiden van België denken ze dat het een soort talibaan-figuren zijn. Of Samson en Gert. De fanfare die niet kan optreden, dat is natuurlijk geen internationaal probleem. We willen nu echt dingen maken die ook elders uitgezonden kunnen worden. Dat is onze toekomst. Ons taalgebied is met zo’n 25 miljoen mensen te klein.”

Volgende zomer opent Studio 100 een hotel. Er zijn pretparken, onder andere in Polen. Jullie doen optredens, maken musicals. Hoe belangrijk zijn die bedrijfstakken?

„Pretparken en theater zijn voor ons heel belangrijk omdat die niet onderhevig zijn aan allerlei mediatrends. We verkochten honderdduizenden cd’s per jaar, nu nog maar de helft. Voor dvd’s hetzelfde. Die verdienmodellen zijn vervangen door digitale alternatieven. Een themapark of theater is niet zomaar te vervangen.

„Bovendien zijn we zo minder afhankelijk van distributeurs. Het park is van ons, mensen komen erheen en betalen rechtstreeks aan ons. We toeren in Belgische en Nederlandse zalen met de musical 40-45, maar hebben ook een eigen theater in Puurs. 625.000 tickets zijn er verkocht, dat is ongezien. Dit soort dingen draagt inmiddels voor een behoorlijk deel bij aan de omzet. Daarom willen we meer pretparken overnemen. Er komt ook een nieuwe musical, over het leven van koning Boudewijn.”

Is Studio 100 behalve winstgevend ook nog vernieuwend genoeg, niet te braaf?

„Wat is vernieuwend? We zijn een commerciële instelling. Mensen moeten ervoor willen betalen en dus moet je per definitie dingen maken die populair zijn. Maar dat betekent niet dat ze slecht of plat of kwalitatief minder zijn. Samson en Gert had echt veel educatieve waarde. Nog steeds komen er mensen van vreemde origine naar me toe die vertellen dat ze Nederlands hebben geleerd dankzij het programma.”

Welke ambities heeft u zelf nog?

„Het klinkt een beetje saai, maar ik heb niet zo ongelofelijk veel ambitie meer. Ik ben heel tevreden met wat ik heb mogen en kunnen doen, en met wat ik nu nog doe. Alles wat er bovenop komt, is een kers op de taart. Drie jaar geleden begonnen we met Gert Late Night. Het is nogal succesvol in Vlaanderen, dus daar gaan we nog een paar seizoenen mee door. Zolang de mensen ernaar kijken.”

U doet meer dan dat: de dagelijkse leiding, creatief werk voor en achter de schermen. Werkt Studio 100 ook zonder Gert Verhulst?

„Op de korte termijn heb ik geen concrete plannen om weg te gaan, maar vroeg of laat zal dat wel gebeuren. Ik ben 51, ik ga niet tot mijn tachtigste blijven zitten. Maar als ik morgen mijn aandelen zou verkopen en ze zijn plots niets meer waard, dan heb ik geen waarde gecreëerd. Het is de bedoeling mezelf als aandeelhouder zo overbodig mogelijk te maken, daar ben ik altijd heel bewust mee bezig geweest. We hebben aan het hoofd van elke afdeling goede mensen zitten.”

En Samson zonder Gert?

„Vanaf de kerstvakantie tot eind mei hebben we nog een afscheidstour. We maken geen nieuwe afleveringen meer. Twee jaar geleden hebben we Gert en Samson op de camping gemaakt, het jaar ervoor in de Ardennen. Die afleveringen zijn redelijk tijdloos en blijven we uitzenden. Daarna is het niet afgelopen voor Samson. We zoeken nog een opvolger.” Of dat Gerts zoon Viktor zal worden, zoals in Vlaamse media gesuggereerd wordt, wil Verhulst niet zeggen. Glimlachend: „Alle mogelijkheden liggen open.”