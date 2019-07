EU-navigatiesysteem Galileo uitgevallen door ‘technisch incident’

Het sattelietnavigatiesysteem Galileo, een Europees prestigeproject, functioneert sinds vrijdag grotendeels niet. Dat heeft toezichthouder GSA zondag gemeld. Het netwerk is werkzaam sinds 2016 en is de tegenhanger van het Amerikaanse gps. De Europese gebruiker wordt nu bediend door gps, naast het Russische netwerk GLONASS en het Chinese Beidou.

Wat er precies aan de hand is, is niet bekend. GSA meldt dat het gaat om een „technisch incident” op de grond. Op donderdag meldde de toezichthouder al dat het netwerk niet naar behoren functioneerde. Het enige onderdeel dat nog wel werkt is de Galileo Zoek- en Reddingsdienst SAR, waarmee mensen in nood gelokaliseerd kunnen worden.

Proeffase

Nieuwe telefoons van de meeste grote merken kunnen signalen van het Europese navigatiesysteem ontvangen en gebruiken. Dit gebeurt nog niet altijd. Galileo bevindt zich nog in de proeffase. Dit betekent dat het wel operationeel is, maar dat de locatiegegevens worden gebruikt in combinatie met die van andere systemen om problemen zoals deze op te vangen.

Welk systeem je gebruikt, hangt af van de chip in je telefoon. Galileo bestaat nu uit 26 satellieten. In 2020 moeten dat er 30 worden. De aanleg van Galileo was oorspronkelijk begroot op 3 miljard euro, maar kost uiteindelijk meer dan drie keer zo veel, meldt omroep BBC.