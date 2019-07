Duitse natuurgenezer Klaus Ross hoeft niet de cel in

De 62-jarige Klaus Ross heeft zijn patiënten, die meestal kanker hadden, nooit iets verteld over de risico’s van 3BP, het middel dat hij via een infuus bij hen inbracht. „Nee hoor”, zei de natuurarts eind maart tijdens de eerste zitting in de rechtbank in Krefeld. „Ik had nog nooit iets ergs meegemaakt.” Dat veranderde in de zomer van 2016, toen drie mensen stierven, vlak nadat ze door Ross waren behandeld in zijn kliniek in Brüggen, net over de grens bij Venlo.

Deze maandag werd Ross in dezelfde rechtbank veroordeeld tot twee jaar voorwaardelijke gevangenisstraf wegens nalatigheid en dood door schuld. „De verdachte heeft de identiteit van de geleverde stoffen niet geverifieerd”, zei de rechter. „Hij heeft een ongeschikte hoeveelheid van het middel gebruikt, infuusflessen waren onvoldoende geëtiketteerd en het gebruik van 3BP was slecht gedocumenteerd.”

De rechtbank vindt ook dat Ross niet accuraat handelde toen de slachtoffers, een 55-jarige man uit Apeldoorn, een 43-jarige vrouw uit Wijk en Aalburg en een 55-jarige vrouw uit België, zich na de behandeling bij hem meldden met klachten als extreme duizeligheid en vermoeidheid. Ross zag bij de cliënten „een reactie”, maar hij zag het niet als complicatie. „Kankerpatiënten reageren nu eenmaal gevoeliger”, zei hij daar eerder over. „Daarom gingen er geen alarmbellen af.”

Experimenteel ‘ontgiften’

3BP is een experimenteel, maar in Duitsland niet verboden middel dat Ross gebruikte om mensen te „ontgiften”. In Nederland mag het middel niet gebruikt worden, omdat het nog getest wordt. Ross ziet de ‘glucoseblokker’ als een minder ingrijpend alternatief voor chemotherapie.

Twee van de overleden patiënten kregen ongeveer zes keer meer 3BP toegediend dan de aanbevolen hoeveelheid, waarschijnlijk doordat het weegschaaltje van Ross niet goed werkte. Ross zei dat hij niets anders heeft gedaan dan alle keren ervoor, en hij gebruikte het middel ruim een jaar bij meer dan honderd patiënten.

In zijn kliniek kwamen voornamelijk Nederlanders die in de reguliere zorg niet meer behandeld werden en waarschijnlijk snel zouden sterven. „Patiënten kwamen bij mij omdat Nederland niets meer voor ze kon doen”, zei Ross tijdens een eerdere zitting. Ze betaalden meestal zo’n 10.000 euro voor een behandeling.

De zaak-Ross heeft in Duitsland veel vragen opgeroepen over natuurartsen, die heilpraktiker genoemd worden. Volgens de federatie van Duitse natuurgenezers werken er in Duitsland ongeveer 47.000 mensen als natuurarts, die dagelijks 128.000 mensen behandelen. Heilpraktiker moeten minstens 25 jaar oud zijn en de middelbare school hebben afgemaakt. Maar er is geen voorgeschreven opleiding; een meerkeuzetoets en een mondeling examen volstaat om de titel te kunnen dragen. Tijdens een eerdere zitting zei Ross dat hij „heus niet zomaar een cursusje online” heeft gedaan, „maar een lange opleiding van drie jaar”.

Verboden naalden te gebruiken

Ook in Nederland mogen mensen zich zonder opleiding aanbieden als gezondheidsexpert, maar het is, anders dan in Duitsland, verboden om naalden te gebruiken. Ook mogen ze zichzelf geen arts noemen.

Net over de grens in Duitsland werken nog steeds tientallen natuurartsen die zich voornamelijk richten op de Nederlandse markt. Er is nooit onderzoek gedaan naar die markt. Ook 3BP wordt nog steeds aangeboden.

Naar aanleiding van de zaak-Ross heeft de Duitse minister van Volksgezondheid Jens Spahn (CDU) dit jaar een wetsvoorstel opgesteld om de vervaardiging van bepaalde medicijnen te beperken. Een grote wetswijziging sluit hij voorlopig uit. In de Bondsdag zei de minister in april dat de regelgeving omtrent natuurartsen omstreden is, „maar [de natuurgeneeskunde] wordt zeer gewaardeerd in verschillende lagen van de bevolking.”

De advocaat van Ross vroeg tijdens de zitting om vrijspraak van haar cliënt. Het is niet bewezen dat de therapie van haar cliënt de oorzaak is van de dood van de patiënten, zei zij maandag in de rechtbank. „Ze waren ernstig ziek en hadden klassieke chemotherapie afgewezen. Ze wisten dat ze bezig waren met een experimentele therapie.”

De advocaat wilde op zijn minst om een milde voorwaardelijke straf omdat de vrouw van Ross inmiddels van hem is gescheiden en zijn zoon niets meer met hem te maken wil hebben. Volgens persbureau ANP was Ross in tranen: „Ik vind het heel erg”, zei hij maandag in de rechtbank. „Ik zou willen dat ik het weer goed kon maken.”